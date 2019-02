Annuncio

Di recente due delle principali low cost di telefonia mobile del mercato italiano hanno ufficializzato interessanti novità per quanto riguarda le offerte: sia Kena Mobile che Ho.Mobile proseguono quindi la loro strategia commerciale di prezzi bassi e servizi innovativi. Un'altra low cost, arrivata sul mercato italiano a maggio 2018, almeno in questo inizio 2019 sembra abbia deciso di confermare le storiche offerte presenti sul sito. Parliamo di quelle da minuti illimitati, sms illimitati, 40 e 50 giga in rete 4G+, rispettivamente a 6,99 e 7,99 euro al mese, oltre a Iliad Voce, dedicata in particolar modo a chi utilizza lo Smartphone soprattutto per le telefonate e l'invio degli sms, A tal proposito, arriva un'interessante novità per tutti coloro che vogliono attivare l'offerta prima menzionata.

Iliad Voce, da adesso è attivabile da tutti

La novità è che appunto Iliad Voce, precedentemente dedicata solamente a 200mila utenti, da adesso non avrà più limiti di attivazioni, e quindi sarà per tutti. La particolarità di quest'offerta sono, oltre a minuti illimitati e sms illimitati, i 40 mega consumabili al mese, ad un prezzo evidentemente più vantaggioso rispetto alle offerte da 40 e 50 giga, ovvero 4,99 euro. Se quindi Iliad ha deciso di utilizzare una strategia commerciale attendista in questo inizio 2019, non si può certo dire che dal punto di vista dello sviluppo della sua rete sia rimasta a guardare. Mentre continua ad espanderla, la recente intesa con Tim per l'utilizzo delle torri Inwit conferma la volontà dell'azienda francese: migliorare la ricezione ed implementare la rete 5G, in arrivo nel 2020.

A tal proposito, ricordiamo come Iliad sia stata protagonista del bando di acquisizione dei lotti riguardanti proprio la rete 5G a settembre 2018, investendo più di 1 miliardo di euro.

Le altre low cost del mercato italiano

Come dicevamo, le low cost Kena Mobile e Ho.Mobile hanno di recente ufficializzato le loro nuove offerte. L'azienda di proprietà di Tim ha lanciato Kena 6,99 e 11,99. La prima è dedicata agli utenti Iliad e di operatori virtuali, esclusi quelli di Ho.Mobile, mentre la seconda a tutti gli altri utenti. Minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G per entrambe le offerte, a prezzi rispettivi di 6,99 e 11,99 euro al mese. Ho.Mobile, invece, dopo la scadenza dell'offerta da 5,99, ha lanciato quella da minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G a 6,99 euro al mese, dedicata agli utenti Iliad e di operatori virtuali, inclusi quelli Kena Mobile e Poste Mobile.