Secondo il rapporto Digital 2021, gli utenti di internet trascorrono il tempo online maggiormente sui social network. A livello mondiale il 53% della popolazione utilizza i social, con un incremento in un anno (dovuto anche al periodo trascorso in casa a causa della pandemia) del 13%. Si naviga sui social principalmente da smartphone, ma anche le app di messaggistica vanno per la maggiore e in media il loro utilizzo occupa due ore della nostra giornata. Le offerte delle compagnie telefoniche, solitamente, offrono giga limitati, ma esistono delle proposte che permettano ai patiti di social di navigare in tranquillità, senza preoccuparsi del traffico dati disponibile?

Una soluzione c’è e la offre Tim, che propone un’offerta dedicata esclusivamente agli under 25 e delle opzioni aggiuntive che permettono a tutti i clienti di navigare in sui social in libertà.

L'offerta Tim Super Young 5G

Per i patiti di social under 25 l'azienda propone tim Super Young 5G che, a 11,99 euro al mese, offre al cliente 50 giga veloci, minuti e sms illimitati, giga illimitati per le app social chat, gaming, musica ed e-learning, con TimGames e TimMusic inclusi e Google One 100 GB Try&Buy incluso per tre mesi, servizio con cui si hanno a disposizione 100 GB di spazio di archiviazione condiviso tra Google Drive, Gmail e Google Foto. La promo di Natale, invece, permette di raddoppiare i giga inclusi nell'offerta con 0,99 euro in più al mese.

La promozione può essere attivata tramite SMS oppure l'area privata My Tim.

La velocità della connessione internet è fino a 2 Gbps e i 50 Giga sono disponibili solamente con l'opzione Tim Ricarica Automatica, mentre se si rinnova l'offerta con credito residuo i giga disponibili sono 25. Al termine dei giga a disposizione, prima del rinnovo dell'offerta, la navigazione può proseguire a 1,90 euro per ogni 200 megabyte (massimo 1 GB di scorta).

Con TimMusic, invece, si può ascoltare musica in streaming illimitatamente, con a disposizione un catalogo di 50 milioni brani; TimGames mette a disposizione oltre 200 giochi da console, senza acquisti in-app e pubblicità.

Le opzioni aggiuntive di Tim per i social

Tim mette a disposizione delle opzioni aggiuntive da accorpare alle offerte telefoniche di base.

Con Social & Chat, a 4,99 euro al mese, si può navigare sulle app social e chat senza consumare giga. Le app incluse nell'offerta sono: WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat, Line, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm, Tik Tok, HouseParty e Messenger Rooms (non sono comprese le chiamate e le videochiamate VoIP).

Disponibile anche Video Card per guardare film e serie tv sulle app video, senza consumare giga, a 9,99 euro al mese. Tra le app video incluse YouTube, TIMVISION, Discovery+, Netflix, SkyGo, NowTV, Disney+, Amazon Prime Video, RaiPlay, Rai News, Eurosport, Mediaset Play, Infinity, Mediaset Premium, DAZN, CHILI, Dailymotion, Fox News e Vimeo (la fruizione dei video è disponibile da smartphone e tablet in qualità SD).

L'opzione Games Card e Music Card

Con Games Card a 4,99 euro al mese si può giocare online con le app di gaming e su TimGames Plus, senza consumare giga. Le app di gaming incluse sono Among US, Clash of Clans, Pokémon GO, Candy Crush Saga, FIFA, Fortnite, Super Mario Run, Angry Birds, Game of war Fire Age, Wordfeud, 8ball, Asphalt 9, Clash Royale, Elvenar, Brawl Stars, Twitch.TV e Prime Gaming; mentre TimGame Plus include oltre 150 giochi in streaming.

Mentre Music Card, in promozione a 2,99 euro al mese anziché 4,99, permette di ascoltare la musica in streaming senza consumare Giga, dalle app delle radio italiane (Radio Deejay, Radio 105, RTL 102.5, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI, MTV Music) fino a quelle musicali (Spotify, Deezer, TIMMUSIC, TIDAL, Apple Music, iTunes streaming, SoundCloud, Google Play Music, Xbox live, Microsoft Groove, Audiomack). L'offerta non include i video musicali, il download o l'acquisto di brani musicali.