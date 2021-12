Negli ultimi trent’anni la diffusione di internet è diventata inarrestabile e il suo utilizzo è entrato prepotentemente nella quotidianità, rivoluzionando la vita in maniera positiva. Ogni persona è sempre più connessa, in Italia si contano circa 50 milioni di utenti internet su base giornaliera e secondo il rapporto annuale Digital 2021, in media, ognuno di questi trascorre più di sei ore online. Non tutti, però, hanno la stessa predisposizione quando si parla di internet: alcuni, infatti, si connettono raramente, magari per fare un ricerca veloce o per scambiarsi qualche messaggio con gli amici.

Per questa tipologia di utenza le compagnie di Telefonia propongono nel pacchetto commerciale delle offerte che permettono di avere una connessione internet sempre a disposizione, ma non a prezzi esosi (adatte anche per chi possiede una seconda casa). Solitamente non richiedono l’installazione di una linea fissa, infatti lo scambio dei dati avviene tramite sim.

L'offerta di Tim

tim propone Premium Flexy, con internet veloce fino a 200 mega per navigare in tranquillità e con la comodità di una ricaricabile. Il canone mensile è di 5,90 al mese e comprende due giorni di connessione internet e il taglio della ricarica disponibile è per due, sette o trenta giorni (il costo del canone si azzera nel mese in cui viene effettuata una ricarica).

Per la connessione si può utilizzare un modem compatibile FTTC o acquistare Tim Hub al costo di 5 euro al mese per 48 mesi. L'attivazione del servizio è gratuita.

Disponibile anche Premium Fwa Ricaricabile, con navigazione fino a 40 Mega con traffico illimitato. Il prezzo per il modem e la sim Fwa è di 99 euro una tantum, che comprende l'attivazione e 90 giorni di internet inclusi.

Dopo i 90 giorni si può scegliere di ricaricare la sim in qualsiasi momento attraverso le ricariche disponibili.

Vodafone Giga Speed

Per chi vuole stare sempre connesso, ma usa poco internet e vuole una connessione senza l'obbligo della linea fissa, Vodafone propone in abbonamento Giga Speed Plus, con 50 Giga per tablet, computer e mobile Wi-Fi a 11,99 euro al mese; con l'opzione 100 Giga, invece, il canone sale a 19,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte il costo di attivazione è di 5 euro e la durata del contratto è di 24 mesi.

Disponibili anche due offerte con l'opzione ricaricabile: Giga Speed con 20 giga a 9,99 al mese o con 50 giga a 13,99 al mese (per entrambe le proposte il costo di attivazione è di 10 euro).

La rete smart Wi-Fi di WindTre

Anche WindTre offre una rete smart Wi-Fi senza linea fissa e pronta all'uso in qualsiasi momento. Con Cube Full (con pagamento Easy Pay tramite carta di credito, conto corrente e carte conto) a 12,99 al mese il cliente può usufruire di 150 giga, con incluso WebCube.4G+, che permette di navigare fino a 300 Mbps e con 20 dispositivi connessi contemporaneamente.

Con Cube Lite invece (sempre tramite pagamento Easy Pay), sono a disposizione 70 giga a 9,99 euro al mese.

L'offerta di Fastweb

Fastweb, per coloro che utilizzano poco internet, propone l'offerta Fastweb Mobile Dati, con 300GB alla massima velocità a 19,95 euro al mese (l'offerta è valida fino al 9 dicembre e la sim e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo se l'offerta viene attivata online). Ogni Gigabyte extra costa 6 euro.

Per chi ne fosse sprovvisto può aggiungere all'offerta il router Wi-Fi ZTE MF927U, dal costo di 35 euro una tantum.