Le compagnie di Telefonia e servizi internet offrono sul mercato varie proposte commerciali per i diversi profili di consumo degli utenti. La pandemia da Covid ha decisamente cambiato le abitudini dei consumatori, spingendo sempre di più verso il lavoro da remoto con smart-working, un grande aumento degli abbonamenti alle piattaforme di streaming e gioco online, un grande uso della app di messaggistica e videoconferenze anche tra famiglie quando in passato era una consuetudine sul lavoro. Anche chi è appassionato di calcio e sport e vuole vedere tutti gli eventi sportivi sulle piattaforme ha necessità di essere sempre connesso alla rete, come chi segue le serie tv sulle piattaforme di streaming.

Tra gli utilizzatori abituali di internet ci sono ad esempio i nativi digitali che vivono la rete durante tutta la giornata e vogliono essere sempre connessi, ma che essendo ancora studenti o in cerca di prime occupazioni non possono permettersi spese mensili troppo elevate.

Anche l'imminente arrivo dell'internet delle cose, ovvero lo sviluppo della domotica e della rete 5G porterà l'utente a essere sempre connesso al web cercando di risparmiare sulle bollette. Le compagnie hanno così proposto sul mercato degli abbonamenti flat con un costo fisso e la navigazione illimitata, al contrario della linea voce da rete fissa che spesso si trova a consumo.

Superfibra di WindTre a 22,99 euro al mese per i clienti mobili

WindTre in questi giorni ha promosso una nuova offerta sull'abbonamento alla connessione in fibra ottica a 22,90 € al mese. L'offerta è valida per i già clienti WindTre su rete cellulare mentre a prezzo pieno, in caso di cambio operatore internet con passaggio a WindTre il costo è di 26,99 € al mese.

Nel prezzo mensile di Superfibra WindTre è compreso il costo di attivazione, il modem di ultima generazione wifi6 con assistenza Kasko inclusa, la velocità fino a 1 Gigabit/s, 12 mesi di abbonamento alla stream Tv di Amazon Prime Video. Per maggiori informazioni sul costo del servizio è possibile lasciare il proprio numero di telefono sul sito internet per essere richiamati o contattare il numero verde WindTre.

Vodafone Internet Unlimited a 27,90 euro al mese: navigazione e chiamate illimitati

Internet Unlimited è il pacchetto messo sul mercato da Vodafone per chi vuole rimanere sempre connesso a internet risparmiando, anche sulle chiamate che sono illimitate. La promozione a 27,90 € al mese (anziché 29,00 euro) è valida solamente se sottoscritta online e prevede, la navigazione fino a 2,5 Gigabit/s e chiamate illimitate, il costo di attivazione incluso e il modem con wi-fi optimizer incluso. Per i clienti vodafone mobile il costo del servizio scende a 22,90 € al mese, con le stesse condizioni sopra elencate.

Tim Premium da 29,90 € al mese con offerta Magnifica fino a 10 Giga di velocità

tim propone sul mercato tre pacchetti per la connessione alla fibra ottica con navigazione illimitata restando sempre connessi.

La promozione base parte da 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online: la velocità è fino a 1 Gigabit/s, il costo dell'attivazione e modem Tim Hub+ inclusi. Il pacchetto Tim Executive costa 34,90 € al mese e prevede le stesse condizioni ma, dal 4 febbraio 2022, una velocità di navigazione superiore fino a 2,5 Gigabit/s. L'offerta Tim Magnifica invece è in fase di sperimentazione e test e non è disponibile in tutta Italia ma solo in alcune città, si può verificare l'eventuale copertura contattando il numero verde 187. L'azienda assicura una velocità fino a 10 Gigabit/s, il modem incluso, un'assistenza personalizzata da un consulente, una sim per navigare anche da mobile a euro 49,90 al mese.

Tutte le specifiche sulle condizioni sono riportate sul sito aziendale.

Internet ultraveloce senza connessione fisica con Eolo più a 26,90 euro al mese

Eolo è una compagnia che porta internet ultraveloce anche nelle case che non hanno la possibilità di un collegamento fisico alla rete. Grazie a una centralina montata all'esterno dell'edificio e al modem fornito nel costo mensile è possibile avere un segnale stabile e sicuro in casa. Eolo propone un pacchetto base a partire da euro 26,90 al mese per la navigazione illimitata, l'installazione e il router in comodato d'uso, le chiamate illimitate e l'assistenza al quale si possono aggiungere le offerte per studio, lavoro, intrattenimento. Per tutte le informazioni si consiglia di contattare il numero verde Eolo.