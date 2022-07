Tiscali, società di telecomunicazioni italiana che offre servizi di Telefonia fissa e mobile, dispone di una serie di piani tariffari e promozioni rivolti alla sua clientela e agli utenti che vogliono sottoscrivere le sue offerte.

Tra le offerte attualmente attive vi sono quelle che riguardano l'installazione della fibra e della linea internet a casa. Inoltre offre servizi che sono rivolti anche alla linea mobile.

Le proposte di Tiscali non prevedono vincoli e includono la dotazione di un modem Wi-Fi, oltre a una serie di vantaggi sulla navigazione Internet.

Tiscali: le promozioni e le migliori offerte proposte dalla società sulla rete Internet a casa

Ultrainternet Wireless è l’offerta di Tiscali che permette di avere Internet a casa fino a 100 Mega e senza linea fissa, modem Wi-Fi e nessun vincolo. La proposta è di 19.95 € mensili anziché 26.95 € per 12 mesi senza linea fissa. Ultrainternet Fibra, invece, permette di avere la fibra ottica a casa con Internet illimitato e ultraveloce fino a 1 Giga, super modem Wi-Fi, linea telefonica inclusa a 25.95 € mensili. Ultrainternet Fibra Smart Home prevede la fibra fino a 1 Giga più il servizio Smart Home di Enel X gratis per i primi 12 mesi (poi 2€/mese). Il piano tariffario è di 27.95 € al mese e comprende anche la camera o la lampadina Homix in omaggio.

Le promozioni e i piani tariffari di Tiscali sulla rete mobile

Per quanto concerne la rete mobile, Tiscali propone Mobile smart 70: sottoscrivendo questa offerta si avranno 70 Gb, minuti illimitati e 100 sms per chiamare e navigare ovunque a 7,99 € mensili. Un’altra offerta è UltraInternet Fibra + Mobile Smart 100 a 23,75 € più 7,99 € al mese, la quale consente di navigare e chiamare da casa e in mobilità: fibra ultraveloce fino a 1 giga, chiamate incluse, modem super Wi-Fi gratis + Sim con 100 Gb, minuti illimitati e 100 Sms.

Come richiedere assistenza al servizio clienti della società di telecomunicazioni

Tiscali mette a disposizione della clientela una serie di recapiti utili a mettersi in contatto con gli operatori del servizio clienti. Questi servizi sono rivolti sia ai clienti privati sia alle aziende che usufruiscono dei servizi di Tiscali e permettono di ottenere un riscontro immediato da parte degli operatori del call center in maniera semplice e veloce, utilizzando i propri dispositivi di telefonia mobile o fissa.

Per effettuare una segnalazione, richiedere informazioni oppure semplicemente ricevere assistenza da Tiscali è possibile chiamare il servizio clienti Tiscali al numero 130 per i clienti privati. Per quanto concerne le imprese, il contatto di riferimento è 192 130, numero riservato per i business.