L'offerta fibra Iliad comprende delle opzioni adatte per chi vuole navigare in velocità grazie alla connessione 100% fibra fino a 5 Gbit/s. La proposta comprende il modem in comodato d'uso gratuito e le chiamate illimitate verso fissi e mobili d'Italia e 60 destinazioni estere consultabili sul sito Iliad.

Le offerte di Iliad non cambiano nel tempo, sono senza vincoli e costi nascosti, i servizi inclusi sono gratuiti e l'attivazione della linea è semplice e veloce, con un grande vantaggio nel canone mensile per chi è già utente mobile Iliad.

L'offerta Fibra di Iliad

L'offerta fibra di Iliad è al costo di 15,99 euro al mese per gli abbonati mobili Iliad (con pagamento automatico), mentre per i clienti con diverso operatore il canone mensile è di 23,99 euro al mese. L'offerta è valida per sempre e la tariffa non subirà delle modifiche nel tempo.

La velocità della connessione dipende dalla città in cui viene installata la rete domestica:

se la rete è collocata in una città diversa da Milano, Torino, Bologna la connessione è 100% fibra fino a 5 gbit/s in download, suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload;

se la rete è collocata a Milano, Torino, Bologna la velocità è di 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

L'installazione, invece, costa 39,99 euro una tantum.

Come sottoscrivere l'offerta se si è già utenti Iliad

Se si è già utenti mobili Iliad, dopo aver sottoscritto l'offerta riguardante la connessione con la fibra, si può ottenere il vantaggio Fibra + Mobile associando l'utenza mobile nell'area personale presente sul sito Iliad (basta fare login con l'ID utente Fibra).

Se non si è ancora utenti mobili Iliad, ma si ha la volontà di sottoscrivere un'offerta mobile, si potrà richiedere il vantaggio Fibra + Mobile solamente dopo aver completato la registrazione dell'offerta fibra e dell'offerta mobile.

Per usufruire del vantaggio Fibra + Mobile, oltre ad aderire all'offerta mobile con il pagamento automatico (IBAN, carta di credito, carta di debito o carta prepagata), bisogna essere intestatari sia della linea mobile, che della linea fissa.

Cosa include l'offerta fibra di Iliad

Sottoscrivendo l'offerta fibra Iliad, il cliente riceve incluso:

il modem Iliadbox in comodato d'uso gratuito;

minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali;

segreteria telefonica.

Con l'app Iliadbox connect, in più, si può controllare la rete domestica e i dispositivi collegati, condividendo anche l'accesso Wi-Fi.

Per estendere il segnale nell'abitazione, in caso di casa grande o su più piani, si può aggiungere all'offerta l'Iliad Wi-Fi extender, al costo di 1,99 euro al mese (in locazione).

Le offerte Iliad per rete mobile

Per le utenze mobili Iliad sono disponibili le seguenti offerte:

Giga 120 a 9,99 euro al mese con: 120 Gb in 4g/4G+ e 5G, minuti e sms illimitati verso fissi e mobili in Italia, minuti e sms illimitati in Europa, più 9 giga dedicati al roaming europeo e minuti illimitati all'estero verso 60 destinazioni;

a 9,99 euro al mese con: 120 Gb in 4g/4G+ e 5G, minuti e sms illimitati verso fissi e mobili in Italia, minuti e sms illimitati in Europa, più 9 giga dedicati al roaming europeo e minuti illimitati all'estero verso 60 destinazioni; Giga 80 a 7,99 euro al mese con: 80 Gb in 4g/4G+, minuti e sms illimitati verso fissi e mobili in Italia, minuti e sms illimitati in Europa più 7 giga di roaming e minuti illimitati all'estero verso 60 destinazioni;

Dati 300 al costo di 13,99 euro al mese con: 300 gb in 4g/4g+, 12 gb di roaming in Europa, chiamate al consumo a 28 centesimi al minuto e sms a 28 centesimi cadauno.