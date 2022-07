JustSpeed è un marchio del Gruppo Linkem, operatore 5G presente sul mercato dal 2001, che offre servizi ultra-broadband dedicati alla fibra ottica, per famiglie e imprese, su tutto il territorio nazionale. L’operatore offre dal 2021 soluzioni per internet casa grazie ad una connessione che arriva direttamente al domicilio dell'utente, sia esso un privato o un’azienda coprendo oltre 2.100 comuni italiani con una velocità di navigazione che, in base all’area di copertura del servizio, può arrivare fino a 2.5 Gb/s in download e 300 Mb/s in upload.

La tecnologia FTTH di JustSpeed

JustSpeed utilizza, infatti, la tecnologia FTTH (acronimo di Fiber-To-The-Home, ossia, fibra fino a casa), questo vuol dire che la fibra ottica sul quale corrono i dati, parte dalla centrale, arrivando fino all'interno dell’abitazione dell'utente per poi collegare il modem, a differenza della tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet) con la quale la fibra ottica parte dalla centrale dell’operatore e raggiunge l’armadio ripartitore sul marciapiede, lasciando al doppino di rame il compito di coprire l'ultimo tratto che va dal cabinet stesso a casa del cliente.

L’accesso internet su soluzioni Fibra FTTH permette, quindi, una trasmissione dati molto più veloce rispetto a qualsiasi atro tipo di collegamento.

L’offerta JustSpeed per il collegamento internet con fibra

Sul sito web di JustSpeed è attualmente presentata un’offerta per una connessione ultraveloce e senza limiti di traffico che, per attivazioni fino all’11 luglio 2022, prevede una tariffa di 19,90 € al mese, per i primi 6 mesi di abbonamento. Dal settimo mese in poi, il canone sarà di 29,90 euro al mese.

L’offerta prevede anche l’azzeramento dei cosi di attivazione che, al termine della promozione, saranno di 100 € una tantum. Tutte le tariffe sono formulate con iva inclusa.

L’abbonamento fibra di JaustSpeed prevede sempre il modem SpeedBox in comodato d’uso gratuito e la possibilità di usufruire di una assistenza clienti dedicata e gratuita.

JustSpeed offre inoltre ai propri clienti il servizio Just Premium che prevede la visita di un tecnico a casa del cliente per portare in ogni ambiente domestico una connettività ottimale, aiutando anche il cliente a configurare e collegare i dispositivi alla rete. Il costo del servizio JustSpeed è di 69,90 € una tantum, che si azzerano in caso di attivazione dell’offerta entro il termine dell’11 luglio 2022.

L’offerta può essere attivata direttamente online dal sito web di JustSpeed, oppure telefonicamente, compilando l’apposito form predisposto sul sito per essere richiamati da un operatore.