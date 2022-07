PosteMobile mette a disposizione della clientela diversi canali di comunicazione per ricevere supporto, per telefonia fissa e mobile, in ambito tecnico, commerciale e amministrativo. L'assistenza è attiva sia telefonicamente, che digitalmente. Disponibile anche un supporto specifico per utenti con disabilità

Il servizio clienti 160 di PosteMobile

Per ricevere assistenza con PosteMobile basta contattare il numero gratuito 160. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24 e si può richiedere supporto per quanto riguarda l'area tecnica, commerciale e amministrativa.

In caso di furto o smarrimento della sim, il contact center è attivo 24 ore su 24.

Il supporto è disponibile anche dall'estero al numero +39 371.1000.160. Il numero è gratuito per i Paesi dell'Unione Europea e per quelli dell'Area Economica Europea (l'elenco completo è consultabile sul sito di PosteMobile). Per le zone extra Ue il costo è pari a quella di una telefonata in roaming verso l'Italia.

Per conoscere tutte le tariffe per le chiamate in roaming, si può chiamare dall'Italia il numero gratuito 401214, mentre dall'estero bisogna fare riferimento al numero +39 371.1000.214.

L'Area Self di PosteMobile

Si può gestire in autonomia il proprio piano tariffario anche grazie all'Area Self disponibile al numero 401212.

Attraverso pochi passaggi il cliente può conoscere i giga e i minuti residui nel proprio piano tariffario, la data del rinnovo e il credito residuo. Il servizio è disponibile 24 ore su 24.

I servizi dell'Area Self sono disponibili anche nell'app PostePay, scaricabile gratuitamente dai principali digital store. Nella sezione dedicata a PosteMobile, infatti, si può controllare il credito residuo, ma anche i minuti, gli sms, i bonus e i giga del proprio piano tariffario.

Si può consultare anche lo storico delle ricariche effettuate, i dettagli del traffico telefonico e modificare o attivare altre opzioni.

Il servizio live chat di PosteMobile

Si può ricevere assistenza con PosteMobile anche tramite la chat presente sul sito. In pochi passaggi, infatti, si può richiedere qualsiasi tipo di supporto per la propria sim.

La chat è disponibile anche sull'app dedicata.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24, nel caso in cui non ci fosse nessun operatore disponibile si può prenotare una chiamata con un consulente specializzato.

PosteMobile e l'assistenza social care

PosteMobile è attivo con il social care attraverso i profili Facebook e Twitter, mentre se si vuole inviare una richiesta tramite email sono disponibili tre indirizzi:

per le offerte da mobile: info@postemobile.it ;

; per le offerte da fisso: postemobilecasa@postemobile.it ;

; per le offerte Postecasa Ultraveloce: assistenzaclientifibra@postepay.it.

Si può anche scegliere di inviare gratuitamente un fax a uno dei seguenti numeri:

per le offerte da mobile: 800.242.626 ;

; per le offerte da fisso: 800.160.909.

Il servizio clienti di PosteMobile per utenti con disabilità

Gli utenti con disabilità possono contattare il servizio clienti di PosteMobile, sia per le offerte da mobile che per quelle da fisso, all'indirizzo email utentidisabili@postemobile.it.

I clienti non udenti possono anche inviare un fax dall'Italia al numero 800.185.111 (il servizio è gratuito), mentre dall'estero il numero a cui fare riferimento è +39 06.98.68.26.21. Si può anche inviare gratuitamente un sms, sia dall'Italia che dall'estero, al numero 407164.

Gli utenti con disabilità che hanno, invece, aderito all'offerta Postecasa Ultraveloce, possono contattare il servizio clienti all'indirizzo email utenti disabili_fibra@postepay.it. Per i non udenti è disponibile il numero di fax 800.211.783.