Il servizio clienti Vodafone è a disposizione per tutte le richieste di supporto e per ottenere maggiori informazioni sui servizi e prodotti aziendali dedicati alla Telefonia fissa e mobile. L'assistenza è raggiungibile per via telefonica, tramite chiamata o messaggio su WhatsApp, e presso gli store vodafone sparsi per tutta Italia.

Il servizio clienti telefonico di Vodafone per contratti privati

Il servizio clienti Vodafone è raggiungibile (gratuitamente solo per i numeri Vodafone) al 190. È attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22; dalle 22 alle 8, invece, è disponibile solamente in caso di blocco della sim, o furto e smarrimento.

Risponderà inizialmente l'assistente digitale TOBi, ma nel caso non trovasse una risposta conciliante con la domanda del cliente, la telefonata verrà passata al primo operatore disponibile.

Chi non chiama da telefono Vodafone, invece, può usufruire sia da rete fissa che da cellulare del numero verde 800.100.195, attivo dalle 8 alle 22.

Per le chiamate dall'estero, invece, è disponibile il numero +39 349.2000.190, attivo sempre dalle 8 alle 22 (ora italiana).

Per l'assistenza relativa esclusivamente ai servizi di Vodafone Tv, il numero da contattare è 02.845.946.50 (la chiamata non è gratuita e il costo viene calcolato in base al proprio piano tariffario).

L'assistenza Vodafone tramite WhatsApp

Il servizio clienti Vodafone risponde alle richieste, in maniera gratuita, tramite WhatsApp, basta usufruire di una navigazione Wi-Fi o di un piano telefonico dati attivo.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 al numero 349.9190.190.

Il numero clienti Vodafone per le aziende

Vodafone offre assistenza ai clienti aziendali al numero 42323, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Il numero è disponibile solamente per la chiamate da rete fissa e mobile Vodafone.

Per le chiamate da rete fissa e mobile da altri operatori, il numero verde da comporre è 800.227.755, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22.

Il servizio è disponibile anche dall'estero al numero +39 348.200.23.23, sempre dalle 8 alle 22.

Come contattare Vodafone tramite posta ordinaria e negli store

Qualsiasi richiesta o documentazione può essere inviata a Vodafone anche tramite posta ordinaria. Per gli abbonamenti relativi alla telefonia mobile l'indirizzo a cui fare riferimento è casella postale 190, Ivrea (Torino); mentre per gli abbonamenti di telefonia fissa l'indirizzo è casella postale 109, Asti (AT).

Le problematiche di natura commerciale possono essere risolte anche presso gli store Vodafone sparsi per tutto il territorio italiano, basta trovare quello più vicino consultando il sito internet Vodafone.