WindTre rende disponibili diversi numeri e contatti utili per raggiungere l'assistenza clienti, per risolvere delle problematiche di natura tecnica, amministrativa e commerciale, sia per quanto riguarda la telefonia fissa che quella mobile. Il servizio clienti è disponibile anche per coloro che hanno attivato una fornitura di luce o gas con WindTre.

Il servizio clienti WindTre raggiungibile tramite telefono

Il servizio clienti WindTre è attivo, sia per le problematiche da rete fissa che da rete mobile, al numero 159. Non solo si ha la possibilità di parlare direttamente con un consulente, ma si possono anche conoscere le ultime offerte WindTre, i servizi e i relativi prezzi.

Il servizio è disponibile gratuitamente anche dall'estero al numero +39 320.5000.20, con cui si possono ricevere tutte le informazioni utili per comunicare fuori dal territorio italiano.

Per tematiche legate alle segnalazioni sui servizi a sovrapprezzo, sicurezza informatica o disconoscimenti il numero verde da contattare è 800.900.134.

Contattare l'assistenza WindTre tramite Pec o posta ordinaria

Se si desidera inviare delle comunicazioni a WindTre tramite posta certificata, l'indirizzo a cui fare riferimento è servizioclienti159@pec.windtre.it.

Mentre se si preferisce utilizzare la posta ordinaria, l'indirizzo è WindTre spa, Cd Milano Recapito Baggio, Casella Postale 159, 20152 Milano.

L'assistenza grazie all'assistente digitale Will

L'assistente digitale Will risponde in automatico alle domande che gli vengono sottoposte dal cliente. In pochi passaggi Will può gestire le offerte della rete fissa e mobile, attivare o aggiungere al piano tariffario giga e minuti, impostare la segreteria telefonica e aiutare l'utente a consultare i messaggi ricevuti, scoprire le tariffe per chiamare e dall'Italia verso l'estero, consultare lo storico delle fatture e delle ricariche.

Se l'assistente virtuale non riuscisse a trovare tutte le informazioni utili per rispondere al quesito del cliente, quest'ultimo verrà messo subito in contatto (tramite telefono o chat) con un operatore. Will è attivo tutti i giorni 24 ore su 24, mentre i consulenti rispondo dalle 7 alle 23 tramite chat e 24 ore su 24 tramite telefono.

Si può entrare in contatto con Will tramite l'home page del sito e nella sezione "contattaci", l'area clienti, l'app WindTre e con il servizio clienti 159.

Assistenza per le offerte WindTre Luce e Gas

Chi attiva una fornitura di luce e gas con WindTre, per qualsiasi problematica può fare riferimento al servizio clienti 159. Il cliente verrà instradato verso il servizio clienti Acea Energia.

In alternativa si può telefonare direttamente al numero verde Acea Energia 800.713.676.