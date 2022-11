Aruba, per i servizi riguardante la fibra e non solo, mette a disposizione l'assistenza telefonica, attiva tutti i giorni e 24 ore su 24 per risolvere problematiche riguardanti i disservizi di carattere tecnico, commerciale e amministrativo. In caso di acquisto di un servizio, l'utente può anche decidere di ricevere una telefonata da un consulente specializzato oppure dialogarci tramite chat.

Il servizio clienti telefonico di Aruba

L'assistenza telefonica di Aruba è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, ai seguenti numeri 0575.0505 e 02.500.41.305.

Il servizio clienti offre supporto per quanto riguarda richieste di carattere amministrativo e tecnico.

Per informazioni commerciali riguardanti esigenze particolari o informazioni su soluzioni personalizzate, il cliente può contattare un consulente attraverso il form predisposto sul sito di Aruba. La richiesta verrà presa in carico il prima possibile e l'operatore aiuterà l'utente per scegliere il servizio più adatto alle sue esigenze, ma anche per proporgli progetti personalizzati.

Sul sito è disponibile anche del materiale informativo come le guide online, utili per trovare una risposta alle proprie domande. È attivo anche un magazine online con notizie, articoli di approfondimento sul mondo Aruba, e anche dei tutorial consultabili sul canale ufficiale YouTube.

L'assistenza di Aruba tramite live chat

Il cliente di Aruba può ricevere assistenza, per quanto riguarda l'acquisto di un servizio, anche richiedendo di essere richiamato da un consulente specializzato. Basta andare sul sito di Aruba e scegliere l'argomento desiderato (informazioni sulla Fibra Aruba e sulle offerte dedicate ai privati e aziende, oppure sul voucher messo a disposizione delle aziende da parte del Ministero dello Sviluppo Economico), e successivamente lasciare il proprio nominativo e il numero di telefono (fisso o cellulare).

Si può richiedere assistenza anche tramite chat, anche in questo caso basta indicare l'argomento che riguarda la richiesta (informazioni sul servizio Fibra o voucher Mise) e dare il via alla chat.

Aruba partner di Open Fiber

Nelle offerte Fibra Aruba usufruisce della tecnologia FTTH di Open Fiber, ovvero l'operatore wholesale-only che sta realizzando una rete a banda larga in Italia.

Il territorio italiano viene classificato, in base alla presenza della fibra ottica, in tre aree. In quelle bianche non è presente e al momento nessun operatore potrebbe non essere interessato a investire sull'infrastruttura, per questo motivo effettuare un allaccio alla rete FTTH diventa complicato. Mentre nelle aree grigie e nere la fibra ottica è presente e vi operano diversi provider.