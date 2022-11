Melita è un'azienda che fornisce servizi internet a privati e aziende per la connessione ultraveloce in fibra ottica, nasce a Malta e dal 2018 opera attraverso la filiale Melita Italia su tutto il territorio italiano. Dal 2019 è partner di Enel Energia nell'offrire ai clienti luce e gas la connessione veloce a internet in fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber to the home) portando la fibra dentro le abitazioni o le imprese degli italiani.

Numero assistenza clienti Melita: come parlare con gli operatori del call center

Gli operatori dell'assistenza clienti Melita rispondono dall'Italia e sono a disposizione per dare informazioni commerciali o tecniche sul servizio, risolvere dubbi sulla fornitura o delucidazioni sui pagamento.

Il numero da chiamare è +39 02 8736 8989, raggiungibile anche in caso di chiamata dall'estero, e il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, in caso di festività nazionali gli orari potrebbero essere modificati. Gli utenti internet, anche i non clienti, possono inviare una richiesta scritta compilando il form messo a disposizione alla pagina dei contatti in ogni sua parte, con i riferimenti anagrafici e il motivo della richiesta: un operatore risponderà alle domande il prima possibile o si metterà in contatto telefonico.

Sul sito aziendale di Melita è presente una corposa sezione sotto la pagina "Assistenza" che riporta guide e informazioni utili da sapere. Vi sono infatti già riportate le domande frequenti che gli utenti possono rivolgere al call center, nella fase di acquisto dei servizi internet, durante l'installazione del modem e dei ripetitori wi-fi o di tantissime casistiche comuni agli utilizzatori di internet.

Sempre nella pagina "Assistenza" i clienti possono accedere a MyMelita, uno spazio privato dove i clienti possono trovare lo stato dei pagamenti delle passate fatture, i consumi aggiornati, entrare in comunicazione direttamente con il servizio clienti e possono trovare la modulistica per molte operazioni che si potrebbero trovare a fare: una variazione dell'intestatario, del conto corrente da cui inviare i pagamento, richiedere la cessazione del servizio e molto altro.

Oltre al call center molti punti vendita partner in collaborazione con Melita in tutta Italia per ricevere assistenza

Se si desidera ricevere assistenza in presenza sul sito internet dell'azienda è presenta una mappa interattiva con tutti i punti vendita, box informazioni e partner di Melita. L'azienda copre con l'assistenza tutte le regioni in Italia, anche le isole minori e proprio grazie alla collaborazione con Enel riesce ad essere presente con moltissimi punti vendita grazie ai tanti partner dislocati su tutto il territorio italiano.

Per scoprire il negozio più vicino alla propria residenza basterà andare sul sito ufficiale dell'azienda, alla pagina "Assistenza" e andare nel box "Trova un negozio", qui comparirà una mappa con dei segnaposto: questi saranno tutti i negozi attivi sul territorio e si potrà facilmente vedere quello più vicino alla propria residenza.