Il servizio clienti Linkem offre supporto per i disservizi di telefonia in ambito tecnico, commerciale e amministrativo. Disponibile via telefono, e tramite email e fax, mette a disposizione anche dei canali specifici per gestire i reclami, inviare il modulo SDD e le richieste di interruzione di contratto. Di seguito tutti i dettagli.

Il servizio clienti Linkem 06.94.444

Il servizio clienti di Linkem è attivo al numero 06.94.444. Con una telefonata il cliente può ricevere supporto, attivare un nuovo abbonamento, conoscere le nuove offerte, le promozioni e i servizi offerti da Linkem.

L'assistenza è disponibile per chi è già cliente o per chi ancora non lo è.

L'azienda risponde alle richieste anche tramite email all'indirizzo info@linkem.com o al numero di fax 080.56.220.84. Per le variazioni sul contratto, invece, basta scrivere un'email all'indirizzo servizioclienti@linkem.com o un fax al numero 080.56.220.85.

Come inviare il modulo SDD a Linkem

Se il cliente desidera che il canone mensile dell'abbonamento a Linkem venga addebitato sul proprio conto correte postale o bancario, è necessario che l'addebito SDD (Sepa Direct Debit) venga autorizzato con un modulo in forma scritta dal debitore, prima che venga inviato un pagamento al creditore.

Per questo motivo Linkem ha istituito due contatti utili all'utente per inviare il modulo SDD:

email gestionesdd@linkem.com ;

; fax 080.56.220.87.

Come effettuare un reclamo a Linkem

Per effettuare una segnalazione o un reclamo a Linkem, l'azienda rende disponibili diverse modalità di contatto:

si può telefonare gratuitamente il numero 800.546.536 o lo 06.94.444 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario);

o lo (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario); inviare un'email a gestioneclienti@linkem ;

; inviare un fax al numero 080.56.220.86 ;

; inviare una pec a gestioneclientilinkem@legalmail.it ;

; inviare una raccomandata a/r all'indirizzo Linkem S.p.A. Customer Care, Strada Provinciale Bari - Modugno 1, 70132 Bari.

Come recedere il contratto

Il cliente può decidere di recedere il contratto in qualsiasi momento.

Per farlo basta compilare il modulo di interruzione di contratto disponibile sul sito di Linkem e inviarlo tramite email all'indirizzo cessazioneservizio@linkem.com o via fax al numero 080.56.22.090. Al modulo bisogna allegare la copia della carta d'identità in corso di validità dell'intestatario del contratto. Eventuali costi di recesso del contratto sono disponibili sul sito di Linkem.

Entro 14 giorni dall'attivazione del servizio si può usufruire del diritto di ripensamento: il modulo per la richiesta è disponibile sul sito Linkem.