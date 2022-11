tim propone per l'estate 2022 tante offerte esclusive che permettono di poter usufruire gratuitamente, durante la stagione, dei servizi come la connessione con fibra e l'intrattenimento di Timvision. Non solo, ha anche pensato ai viaggiatori con una tariffa esclusiva per telefonare e navigare sul web in mare aperto, ma anche ai giovani con giga raddoppiati su smartphone e la musica illimitata di TimMusic.

Le offerte fibra di Tim

Tim offre ai nuovi clienti l'opportunità di attivare subito la linea con la fibra e di iniziare a pagare da settembre.

L'offerta comprende fibra fino a un giga e modem Tim Hub+. Le chiamate illimitate sono incluse solamente se si attiva l'offerta online. Il tutto a zero euro fino al 31 agosto, con un successivo canone mensile di 29,90 euro.

Le famiglie con Isee fino a 20.000 euro, invece, possono usufruire del bonus famiglia e dell'offerta Tim che comprende la fibra e un pc Onda Oliver Plus al prezzo speciale di 29,90 euro al mese (che comprende Premium Base Fibra a 21,90 euro al mese, più 8 euro per il pc per 36 mesi).

Entrambi le offerte possono essere soggette a limitazioni geografiche o tecniche di velocità, per questo motivo si consiglia di verificare precedentemente la copertura sul sito di Tim.

L'intrattenimento di Timvision

Timvision gratis d'estate e si inizia a pagare a settembre. È questa l'altra offerta estiva di Tim che comprende: l'intrattenimento di Timvision, DAZN con la Serie A Tim, Infinity+ con film, serie tv e la Uefa Champions League e la Timvision Box.

Il tutto, a partire dal 1° settembre, a 19,99 euro al mese per 12 mesi.

Le offerte di Tim per la telefonia mobile

Per la telefonia mobile Tim offre:

100 giga al mese, per tre mesi, a 9,99 euro (per i nuovi clienti il primo mese è gratuito). In promo è disponibile anche il Tim Moden Wi-Fi a 29,90 euro e la TimCam a 19,90 euro;

(per i nuovi clienti il primo mese è gratuito). In promo è disponibile anche il Tim Moden Wi-Fi a 29,90 euro e la TimCam a 19,90 euro; Tim Young : fino a 50 giga in 5g, minuti e sms illimitati, TimMusic incluso a 9,99 euro al mese (con attivazione online, per i nuovi clienti, il primo mese è gratuito);

: fino a 50 giga in 5g, minuti e sms illimitati, TimMusic incluso a 9,99 euro al mese (con attivazione online, per i nuovi clienti, il primo mese è gratuito); Tim 5G Power : tanti giga, minuti e sms illimitati, il 5g di Tim, navigazione sicura e prioritaria e Google One 100 GB inclusi per tre mesi a partire da 14,99 euro al mese (con attivazione online, per i nuovi clienti, il primo mese è gratuito);

: tanti giga, minuti e sms illimitati, il 5g di Tim, navigazione sicura e prioritaria e Google One 100 GB inclusi per tre mesi a partire da 14,99 euro al mese (con attivazione online, per i nuovi clienti, il primo mese è gratuito); Tim International: fino a 100 giga e minuti illimitati per chiamare all'estero a 8,99 euro al mese (con attivazione online il primo mese è gratuito);

Tim in Nave: la tariffa per il roaming marittimo per poter parlare e navigare sul web in mare aperto.

L'offerta permette di poter chiamare e ricevere telefonate a 2 euro al minuto (con 50 centesimi di scatto alla risposta), inviare sms a 60 centesimi e di navigare a 79 centesimi alla velocità di 300 kb.