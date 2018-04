L'edizione di quest'anno degli #italian music awards prenderà luogo in data 20 e 21 Luglio presso il meraviglioso #Parco di Monza, famosa residenza dei reali in Brianza resa celebre dal circuito di Formula 1 che si trova al suo interno. Un enorme palco ospiterà due giorni ricchi di sorprese e grandi ospiti. I due giorni all'insegna della grande #musica dal vivo vedranno esibirsi sul palco alcuni dei più grandi artisti della musica italiana, in base alle diverse categorie di premiazione.

Categorie e Nomination

Le categorie in gara e i premi da assegnare sono ben 8. I nominati per poterli vincere sono i seguenti:

- Categoria miglior artista maschile dell'anno : Vasco Rossi - Tiziano Ferro - Jovanotti

- Categoria miglior artista femminile: Elisa - Gianna Nannini - Laura Pausini

- Miglior band dell'anno: Thegiornalisti - Negramaro - Elio e le storie Tese

- Artista Alternative maschile dell'anno: Calcutta - Motta - Lo Stato Sociale

- Artista Alternative femminile dell'anno: Levante - Carmen Consoli - Giorginess

- Premio Spotify: Vasco Rossi [VIDEO] - J-Ax & Fedez - Tiziano Ferro

- Premio Youtube: Francesco Gabbani - Fabio Rovazzi ft.

Gianni Morandi - Ghali)

- Premio Siae artisti esordienti: Maneskin - Fra Quintale - Giorginess

Infine ci sono anche altri premi quali il miglior festival dell'anno e l'agenzia di booking dell'anno.

Regolamento e votazioni

A partire dal 16 di Marzo è possibile votare dal sito www.brianzarockfestival.com, nella sezione della pagina dedicata al M.I.M.A. Per poter votare è sufficiente registrarsi al sito fornendo una mail ed una password valide. Le votazioni si concluderanno il 31 di Maggio, ed ogni utente può votare una volta al giorno. Gli artisti che raggiungeranno il maggior numero di voti nella propria categoria saranno premiati con la Luna Rossa 2018, il premio del Festival.

Altri Eventi

Oltre a questi imperdibili due giorni all'insegna della grande musica, la città di Monza ha annunciato che sempre presso il parco si terrà una tappa (sempre suddivisa in due giorni), del fantastico Tomorrowland Festival, il festival di musica elettronica più importante di tutto il mondo. [VIDEO] Dopo l'annuncio dell'addio dell'Idays Festival che aveva davvero fatto registrare il pienone, questa è sicuramente una notizia che riporta le quotazioni della città ad un livello superiore.

Acquistare i biglietti

I biglietti per tutti gli eventi del parco di Monza sono già acquistabili presso il sito web o presso i migliori rivenditori di tickets online. Il costo medio per un posto prato nel concerto del Monza Music Awards dove si vedranno sfilare le migliori stars della musica italiana, è di circa 25 euro a persona. Un prezzo sicuramente invitante, per chi vuole godersi il meglio della musica italiana nella cornice davvero maestosa del parco di Monza, sempre in grado di regalare grandi emozioni! I biglietti rimasti non sono molti, ma è sempre possibile trovare qualche sito di rivendita o gruppo sui vari canali Social per poter trovare dei rivenditori affidabili. Non ci resta altro che darci appuntamento al 20 e il 21 Luglio nel Parco della città di Monza dove la musica e lo show saranno sicuramente protagonisti e in grado di farci perdere la voce, con le fantastiche melodie cantate dagli artisti in gara.