Nell'oroscopo del primo weekend di gennaio, quello di sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, arriva con un’atmosfera ancora sospesa tra feste appena finite e buoni propositi per il nuovo anno. Le stelle invitano a rallentare, fare il punto della situazione e ripartire con più consapevolezza.

Le stelle assumeranno una posizione contrastante per i nativi Capricorno, illuminati da Venere, ma ostacolati dalla Luna, mentre per il Cancro sarà importante rimandare decisioni importanti per il momento. Il Toro avrà tante energie da spendere, mentre la Bilancia non dovrà dimostrare impazienza.

Previsioni oroscopo weekend 3-4 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: nel primo weekend dell'anno le stelle non saranno dalla vostra parte. Astri come Venere e la Luna in cattivo aspetto potrebbero farvi digerire male queste feste quasi concluse. Attenzione a non essere impulsivi nei confronti del partner. Sul fronte professionale alcune decisioni saranno importanti, meglio non prenderle alla leggera. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questo fine settimana per voi nativi del segno. In amore sarete illuminati dalla Luna e Venere. In coppia ci sarà il desiderio di costruire un rapporto autentico e affiatato, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro è il momento di affrontare progetti professionali con audacia e grinta, e raggiungere i vostri obiettivi, grazie a Marte e Mercurio, che vi daranno tante energie.

Voto - 9️⃣

Gemelli: il desiderio di stabilità si farà sentire tra voi e la persona che amate, ma dovrete farlo con calma e pazienza, soprattutto se uscite da un periodo poco brillante. Tra i buoni propositi per il nuovo anno, provate a vivere un rapporto migliore. Nel lavoro avrete idee interessanti per il futuro, ma anche qui, meglio non strafare per il momento. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione vi darà un po’ di conforto in questo periodo in campo sentimentale. La vostra relazione di coppia non sarà la migliore in assoluto, ma proverete a fare qualcosa per migliorare. In quanto al lavoro attenzione a non buttarvi in progetti più grandi di voi, che poi non saprete come gestire. Se potete dunque, rimandate alcune decisioni importanti.

Voto - 6️⃣

Leone: sarà un fine settimana abbastanza tranquillo per voi secondo l'oroscopo. Punterete molto sulla stabilità tra voi e il partner, cercando di costruire una relazione di coppia affiatata. In ambito professionale il potenziale non vi manca, ma dovrete sapere come sfruttarlo appieno. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo del momento che vi concederà interessanti opportunità secondo l'oroscopo. Un clima di gioia vi accompagnerà per tutto il weekend, regalandovi momenti di grande intesa con la persona che amate. In ambito professionale avrete il pieno controllo della situazione, dimostrando di essere la persona più adatta al vostro ruolo. Voto - 9️⃣

Bilancia: attenzione a non essere impazienti in questo periodo.

Con queste stelle contrarie, potreste dire o fare qualcosa di sbagliato. In amore attenzione a non causare incomprensioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro non tutte le vostre idee saranno realizzabili, quindi non ostinatevi. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale piacevole da vivere in questo weekend di gennaio. L'emotività non vi manca in questo periodo, e porterà momenti rassicuranti e affettuosi tra voi e la persona che amate. In quanto al lavoro sarete pronti a ripartire con grande entusiasmo e nuove idee che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali all'insegna della stabilità in questo periodo per voi nativi del segno. La passione con il partner non mancherà, ma andrà sfruttata sapientemente.

Se siete single imparate a conoscere una persona per voi speciale un po’ per volta. In quanto al lavoro i vostri progetti saranno sulla strada giusta, ma attenzione a non avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Capricorno: fine settimana che annuncia stelle contrastanti in questo periodo secondo l'oroscopo. In amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, non sempre ci sarà una perfetta intesa tra voi e la persona che amate. In ambito professionale sarete sul pezzo grazie a Marte e Mercurio, dimostrando di avere le idee chiare su come portare al successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale stabile in questo periodo per voi nativi del segno. Avrete a cuore la vostra relazione di coppia, e fare il possibile per stare bene insieme.

In quanto al lavoro vi dedicherete per il momento a quei progetti dove vi sentite più preparati, nell'attesa di qualcosa di più complesso. Voto - 7️⃣

Pesci: ottimo weekend per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorrideranno, regalandovi occasioni da non perdere per conquistare il cuore della vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro sarete sulla strada giusta per cogliere importanti successi, grazie alla bontà di Marte e Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣