Inizia una nuova settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 14 gennaio 2018 e analizziamo quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per i segni. Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, assoluti protagonisti.

Le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore abbiamo una giornata di recupero, chi ha vissuto una crisi potrà recuperare alla grande. Nel lavoro, a seconda del tipo di attività che svolgete [VIDEO], è meglio darsi da fare: le stelle sono contrarie.

Fisico che chiede maggiore attenzione.

Toro: per i sentimenti giornata che vi invita a prendere tutto con le pinze, c'è agitazione. Nel lavoro la situazione è convincente per chi vuole fare qualcosa di nuovo entro la prossima estate.

Curate di più il fisico.

Gemelli: a livello amoroso, se ci sono problemi nella coppia di tipo economico anche quelle più forti potrebbero risentirne e discutere. Nel lavoro questa giornata promette bene, attenzione solo verso metà settimana. Il fisico chiede di scaricare maggiormente la tensione.

Cancro: in amore, dopo le ultime giornate vissute in maniera non esaltante, è il caso di mantenere la calma. Non sottovalutate una nuova proposta. A livello lavorativo è meglio prendere le distanze, qualche idea potrebbe arrivare. Fisico che vi chiede di non fare troppo.

Leone: per i sentimenti la metà del mese di gennaio è favorevole, aiuta il recupero psicofisico. Nel lavoro cercate di risolvere un problema senza rimandare nulla ai prossimi giorni. Ci sarà un piccolo calo per il fisico nel pomeriggio.

Vergine: a livello sentimentale, se ci sono stati problemi cercate di risolverli al più presto, domani e mercoledì si recupera. Nel lavoro la giornata porta agitazione, se dovete risolvere un problema fareste bene a rimandare tutto alla prossima settimana. Fisico che chiede di fare le cose con calma.

Previsioni 14 gennaio: la giornata dei segni

Bilancia: in amore, dopo due giorni abbastanza pesanti o nervosi, torna la tranquillità. Attenzione ad una persona del passato. A livello lavorativo cercate di capire quali sono i vostri veri compagni. Per il fisico giornata stancante [VIDEO], meglio fare le cose con calma.

Scorpione: a livello sentimentale situazione astrologica che porta vantaggi, avreste bisogno di maggiore libertà, ma questo non è il momento per lanciarvi nuove relazioni parallele. Nel lavoro intuizioni che possono lasciare spazio a grandi emozioni. Il fisico vi vede agitati.

Sagittario: per i sentimenti momento di recupero, il mese permette di risolvere qualche problema in più.

A livello lavorativo questa nuova settimana parte in maniera positiva. Nuove proposte, cambiamenti interessanti. Forza per il fisico.

Capricorno: in amore, dopo alcune giornate vissute in maniera tesa, pomeriggio che porta buona serenità. Nel lavoro giornata positiva, entro settimana riceverete buone risposte. Calma per il fisico.

Acquario: in amore giornata di forza, Venere e Marte sono favorevoli. Nel lavoro i giovani non possono avere guadagni immediati, comunque i progetti sono interessanti da ora fino all'estate. Buona l'intesa se frequentate una persona del Sagittario o del Leone. Fisico stanco.

Pesci: a livello sentimentale momento particolare soprattutto per chi vive due storie parallele. A livello lavorativo periodo importante per prendere nuovi appuntamenti e svolgere nuove attività. Fisico in calo in serata.