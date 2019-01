Annuncio

L’Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio regala novità entusiasmanti per i vari segni dello zodiaco. Mentre l’amore farà sognare molti segni tra cui Bilancia, Acquario e Ariete, le finanze sembrano incrinarsi per Gemelli e Sagittario. Buone prospettive e progetti che prendono piano piano il via anche per Toro e Capricorno mentre incostanza, stress, e stanchezza daranno una spinta al segno del Cancro. Scopriamo quali sono le previsioni per la settimana in arrivo.

Amore in volo per Ariete, progetti ok per Toro

L’amore parte bene per l’Ariete durante questa settimana.

Finalmente anche i single avranno la loro rivincita mentre chi è in coppia da molto vivrà uno stato di grazia. Bene anche la forma fisica mentre sul lavoro qualche preoccupazione arriverà a metà settimana.

Nuovi progetti da avviare o da poco avviati inizieranno a dare le prime soddisfazioni per il Toro. Secondo le previsioni degli astri [VIDEO]sarà una settimana tranquilla in amore e con ottime prospettive sugli affari. Attenti alle finanze per i Gemelli. Sicuramente avete speso troppo nell’ultimo periodo e ora potreste ritrovarvi a secco. Saranno giornate nervose per i soldi ma almeno nell’ambito familiare tutto sembra scorrere.

Settimana che parte con stanchezza, incostanza e incomprensioni familiari per il Cancro. La ripresa potrebbe arrivare verso giovedì, quando finalmente le cose si metteranno apposto. Settimana intensa sul lavoro e gli affari per il Leone mentre in amore le cose dovrebbero sistemarsi solo dal fine settimana prossimo. Qualche lite con un collega o un affare che sfuma potrebbe rendervi nervosetti.

Vergine in ripresa e con voglia di fare. L’energia non vi mancherà e la riverserete tutta sul lavoro o nell’ambiente domestico. In amore bisognerà fare attenzione a non esagerare con le parole per non offendere la persona amata.

Affetti positivi per Acquario, Sagittario attenzione alle finanze

Relazioni in pole per la Bilancia, soprattutto fino alla metà della settimana. Gli affetti verranno prima di tutto e finalmente la persona amata si sentirà coccolata da voi. Attenti alla forma fisica.

Previsioni degli astri [VIDEO]altalenanti per lo Scorpione che avrà modo di rivedere alcune questioni personali. Da mercoledì in poi le stelle ci metteranno lo zampino per rendervi scostanti e solo dal fine settimana qualcosa si muoverà in positivo. Attenti a non spendere troppo.

Sagittario in crisi per le finanze non proprio ottimali. Sul lavoro alcune scocciature si riveleranno deleterie per il vostro umore. In amore potrete sorridere solo verso giovedì, non avrete molto tempo da dedicare si sentimenti.

Settimana di impegni e idee che arrivano per il Capricorno. La forza di volontà non vi manca e saprete affrontare la dura mole di lavoro sapendo che le soddisfazioni arriveranno.

Bella settimana romantica per Acquario che finalmente sembra ritrovare l’equilibrio in amore. Anche per i single ci sarà voglia di mettersi in gioco mentre per le coppie qualche progetto a due partirà alla grande.

Grane sul lavoro ma bene l’amore. Si può riassumere così la settimana dei Pesci. La partenza sarà positiva per i sentimenti ma si chiuderà meglio per gli impegni di lavoro con la risoluzione di alcuni problemi da non rimandare.