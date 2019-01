Annuncio

Il mese di gennaio ha portato con sé grandi novità per alcuni segni zodiacali come Bilancia e Cancro. La terza settimana di gennaio è in arrivo, scopriamo dunque cosa prevedono gli astri per la giornata di mercoledì 16 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la giornata si prospetta molto dinamica e movimentata [VIDEO] per i nati sotto il segno. Ci saranno problemi da risolvere, ma al momento è meglio rimandare. Non accettate provocazioni e cercate di essere meno impulsivi in amore.

Toro: sia in amore che sul lavoro queste sono le giornate ideali. Sono favoriti i rapporti interpersonali. Per qualcuno potrebbero esserci delle spese in vista, motivo per cui dalle prossime settimane inizierete a risparmiare.

Gemelli: avete un obbiettivo da portare avanti e questo è il momento di ripartire più determinati che mai, avete affrontato alcune giornate di pausa che vi sono servite come recupero, ma adesso è arrivato il momento di riprendere in mano la vostra vita.

Cancro: non sarà una giornata proprio al top e potrebbero esserci tensioni sul lavoro a causa di alcune critiche mosse dai vostri colleghi. Dovete ricordare che non tutti vedono le situazioni dal vostro punto di vista, motivo per cui è importante capire anche i punti di vista altrui. Per voi non è il momento di mollare: anche se siete stanchi continuate a spingere sui vostri obbiettivi.

Leone: dal punto di vista lavorativo potrebbero partire delle giornate importanti a iniziare dal 16. Se avete avuto qualche problema sul lavoro, state attenti a non riversare le vostre tensioni sull'amore.

Il tempo da dedicare al vostro partner sarà poco a causa di diversi impegni.

Vergine: siete consapevoli delle vostre capacità e state cercando di sfruttarle al massimo per ottenere buoni risultati. Per voi gennaio non sarà un mese molto semplice, ma nonostante ciò riuscirete ad affrontare ogni difficoltà.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: vi sentite un po' stralunati e avete la lacrima facile. Ci sono in ballo dei problemi la cui 'colpa' è vostra, ma state cercando una scusa per addossare agli altri tutte le responsabilità. Se siete molto emotivi rischiate di restare male per delle parole che in realtà vi sono state dette in maniera scherzosa.

Scorpione: potreste avvertire qualche problemino di natura fisica ed avete anche un pò di tensione accumulata. Evitate però di sbottare e di dire parole di cui potreste pentirvi.

Sagittario: una giornata di recupero in amore e di nuovi progetti sul lavoro. Gli scorsi giorni sono stati dominati da un po' di tensione, che adesso sembra aver lasciato il posto a una maggiore leggerezza.

Capricorno: avete diverse idee in mente e soprattutto state cercando di trovare una soluzione [VIDEO] ad alcune problematiche. Il periodo sarà in generale un po' impegnativo perchè state cercando di dare il massimo sul lavoro. Non vi piacciono le cose regalate, ma preferite conquistarle con la vostra fatica.

Acquario: alcuni sono alla prese con il recupero della propria forma fisica, altri sono un pò tristi perché si sentono esclusi. State optando per un cambiamento di rotta: avete deciso di essere più realisti riguardo ai sogni da inseguire.

Pesci: per gli incontri amorosi sarà un periodo top. I problemi non saranno assenti, ma riuscirete a gestirli nel migliore dei modi possibili ed immaginabili. Se state vivendo una relazione molto importante e duratura, forse è il momento di fare nuovi progetti per il futuro.