Annuncio

Annuncio

Questo martedì 22 gennaio 2019 [VIDEO]sarà dominato da un forte senso di rabbia per lo Scorpione e per il Sagittario, mentre una notte di amore si accenderà per il Capricorno e per il Toro. Di seguito, le previsioni giornaliere di tutti i segni dello zodiaco.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un inaspettato cambio di rotta in amore si riscontrerà fra le pieghe mattutine di questo martedì. In ambito lavorativo dovreste essere un po' più attenti a come gestite l'organizzazione, perché potrebbero facilmente scatenarsi dei malcontenti fra i colleghi.

Cercate di preservare le energie [VIDEO], nonostante tutto.

Toro: Venere favorevole vi spingerà fra le braccia del partner per assaporare i piaceri dell'eros, ma evitate di raccontare cose spiacevoli della vostra vita o la serata potrebbe esserne compromessa.

Advertisement

Un principio di malessere nel pomeriggio potrebbe essere il segnale di un'influenza.

Gemelli: le ore passate al lavoro vi risulteranno più facili da gestire, così come sarà facile consolidare la vostra complicità di coppia. In famiglia però potrebbe esserci un piccolo attrito che perdurerà a lungo, ma a voi non preoccuperà più di tanto, anche perché siete colmi di troppa positività.

Cancro: vi lascerete troppo andare ai ricordi e alla nostalgia e questo potrebbe favorire nel pomeriggio di martedì una sorta di depressione che dovrà essere debellata al più presto. Nel lavoro non state dando molto peso al capo, e questo potrebbe essere un buon motivo per una grossa strigliata.

Leone: dello stress accumulato avrà bisogno di essere assolutamente scaricato con un buon pomeriggio di relax o scaricato con una buona dose di eros: starà a voi la scelta.

Advertisement

I migliori video del giorno

L'importante è liberarsene al più presto, altrimenti potreste portarvelo per tutta la settimana.

Vergine: siete spossati e non vi sentite affatto bene a causa di alcuni problemi di salute, anche del partner. Così, potreste perfino risultare antipatici oppure insofferenti agli occhi degli altri. Dovreste fare qualcosa per voi stessi e distendere i nervi, anche se, ammettiamolo non sarà una bella giornata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: martedì comincerete a dimostrare un fastidio molto più marcato nei confronti del vostro lavoro, e potreste essere molto meno accondiscendenti nei confronti dei colleghi. Non sarà proprio il caso di dimostrarvi in questo modo, ma l'importante è che vi riprendiate e che facciate di tutto per calmarvi.

Scorpione: fin dalla mattinata qualcuno di vicino, partner, amico o collega che sia, potrebbe farvi arrabbiare in modo esponenziale, tanto che vi sentirete scossi di rabbia per tutta la giornata. In serata potreste trovare il modo di rilassarvi dedicandovi al rinnovamento della vostra casa.

Sagittario: sarete un po' nervosi, ma non siete i tipi da lasciare che questo nervosismo prenda il sopravvento, così cercherete di rilassarvi quanto più possibile ed evitare che il partner subisca le vostre lamentele. Un occhio di riguardo in più alla salute potrebbe essere l'ideale per distrarvi.

Capricorno: in amore potrebbe scoppiare l'eros grazie a Venere, ma d'altro canto dovrete stare attenti alle persone che vi circondano, perché non sempre gli amici sono veri. Un lavoro troppo gravoso potrebbe portarvi molto stress: tentate di riposarvi il più tempo possibile.

Acquario: il lavoro con i colleghi, o comunque all'interno di una squadra, sarà decisamente più brillante del solito, e voi rifulgerete come una stella. Come se non bastasse, martedì sera potreste ricevere un regalo economico del tutto inaspettato, ed anche se non sarà particolarmente ingente potrebbe togliervi qualche sfizio.

Pesci: non avrete assolutamente tempo da dedicare all'amore nella giornata di martedì, quindi il partner dovrà farsene una ragione. Concentratissimi nel pomeriggio, avrete come ricompensa una serata all'insegna del divertimento o semplicemente in un luogo che amate particolarmente.