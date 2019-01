Annuncio

Per un Pesci determinato e per un Cancro smanioso di coccole sarà una domenica 20 gennaio [VIDEO]che di certo non passerà inosservata. Al contrario nel corso della giornata potrebbero fiorire dei malumori per il Leone e per la Bilancia. Nel dettaglio l'Oroscopo della giornata segno per segno.

Le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete: vi sentirete rigenerati grazie a tutte le precauzioni e le cure in merito alla vostra salute. In tal modo anche la tensione sarà quasi definitivamente sciolta.

Vivrete l'intimità con il partner più serenamente e senza avere quel blocco che vi grava sullo stomaco. Il lavoro potrebbe essere un vero "piantagrane". Non demordete e continuate a seguire la linea tracciata.

Toro: momenti di tenerezza vi faranno sentire coccolati ed amati dal partner. In ambito lavorativo potreste avere difficoltà sempre più intense. E' il momento di mettervi al tavolo o sulla vostra postazione di lavoro e di rimboccarvi le maniche: la grinta e l'energia non vi mancherà, dunque fate del vostro meglio.

Gemelli: le soddisfazioni lavorative arriveranno in tutto il loro splendore e non saranno poche le occasioni in cui farete sfoggio delle vostre doti oratorie, soprattutto nel pomeriggio, quando avrete modo di discutere su faccende di vitale importanza in famiglia. Non affaticatevi troppo perché potreste essere già spossati.

Cancro: potreste subire un calo dei vostri risparmi, ma in questo periodo la parsimonia non sembra essere nelle vostre priorità. Avete voglia di godervi un po' la vita, e non potrebbe essere altrimenti.

Un lavoro nuovo potrebbe essere all'orizzonte, ma non fatevi assolutamente illusioni perché potrebbe essere soltanto un miraggio.

Leone: forse avrete il morale decisamente a terra, ma non sarà il caso di abbattervi al punto da non fare nulla durante la giornata. Potreste concedervi uno sfizio che non vi siete mai tolti o magari socializzare con qualcuno di nuovo. Potreste scoprire dei lati di voi stessi che non conoscevate.

Vergine: siete rilassati e distesi e non c'è niente che possa scalfire questa serenità. Non prendetevela se c'è qualcuno come il partner che vorrebbe soprassedere su qualcosa che a voi sta tremendamente a cuore [VIDEO]. Chiaritevi, anche se non è sicuro che si risolverà il malinteso. La salute sarà leggermente messa a dura prova.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: abbiate più fiducia nelle vostre capacità perché domenica potreste avere a che fare con un incarico lavorativo che non ha assolutamente bisogno di tentennamenti o incertezze, semmai l'esatto contrario. In amore sarete irresistibili agli occhi del partner, ma saranno necessari alcuni chiarimenti per consolidare il vostro legame.

Scorpione: un po' di relax fuori porta vi farà scoprire alcune meraviglie che prima non avevate notato, ma probabilmente potrebbero esserci delle distrazioni che riguardano il partner e che necessitano della vostra presenza. Non strafate in piccoli lavoretti in cui potreste combinare soltanto guai.

Sagittario: le acrobazie con il partner saranno motivo di divertimento e di serenità, ma un incontro potrebbe stravolgere questa situazione estremamente idilliaca con una decisamente più pesante. Non stiamo parlando di tradimento, ma cercate soltanto di apparire sempre a favore della vostra metà.

Capricorno: sorriderete con una sensazione di aver concluso la settimana nel migliore dei modi in ambito lavorativo, ma non cantate vittoria sui vostri approcci tentennanti con alcune persone. Saranno necessari dei chiarimenti o comunque delle delucidazioni in merito. Nel frattempo godetevi il relax dall'inizio fino alla fine.

Acquario: delle attenzioni saranno dei trampolini di lancio verso una serata all'insegna dello svago e del divertimento. Sul lavoro non vi mancherà nulla, nemmeno le finanze in salita tanto che sarete disposti a fare un piccolo investimento per una persona cara oppure per il partner.

Pesci: distrarvi sarà l'unico modo per dare alla giornata di domenica una parvenza di relax e distensione. Ma sarà anche una giornata di lavoro intenso da cui non potrete sottrarvi. Ma la vostra determinazione è alta e non mancheranno delle occasioni per svolgere un piccolo lavoretto extra che vi frutterà un po' più del solito.