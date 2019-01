Annuncio

Il 20 gennaio molti saranno i segni come Ariete e Gemelli che dovranno affrontare delle difficoltà. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sfrutterete la giornata di domenica per fare il punto della situazione. Durante la settimana siete stati molto confusi ed è dunque arrivata l'ora di mettere in chiaro diverse situazioni. Siete molto irascibili e nervosi e per questo motivo avete avuto diversi litigi. Fortunatamente siete delle persone energiche che non si lasciano abbattere.

Toro: Luna è dalla vostra parte e molti potrebbero togliersi delle grandi soddisfazioni. Sarà una bella giornata anche per le emozioni. Se lavorate per un'azienda in crisi, potreste dubitare seriamente del vostro futuro.

Non è però il caso di preoccuparsi: il futuro sarà a vostro favore.

Gemelli: non vi sentite al top, ci sono infatti alcune tensioni da risolvere che non vi fanno dormire sonni tranquilli. Siete delle persone istintive e molto spesso dovete fare i conti con le conseguenze delle vostre azioni. Avete accavallato troppi problemi nel corso di questi mesi e adesso non sapete più come uscirne fuori.

Cancro: qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote, ma Marte è dalla vostra parte. Avete grandi possibili da poter raggiungere, però sarà indispensabile sforzarsi. Potreste trovare un grande appoggio nel vostro partner in amore.

Leone: in questo periodo avete delle sensazioni dissonanti rispetto a quelle avute negli scorsi mesi. Una relazione che un tempo vi sembrava idilliaca, adesso sembra starvi stretta.

Vi sentite annoiati e pensate che la persona che avete accanto non è adatta alle vostre esigenze. Prestate molta attenzione anche alle finanze.

Vergine: il nervosismo contraddistinguerà la vostra giornata. Cercate di non prendere decisioni affrettate e fare invece le cose con molta calma. Se vi siete messi in gioco presto potreste ricevere delle notizie importanti. Se invece non vi siete dati da fare, potreste aver perso delle chance molto importanti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le prime settimane di gennaio sono state molto faticose e la situazione sembra non voler migliorare. Se avete successo dal punto di vista professionale, adesso non sapete come continuare in futuro e che strada intraprendere. In amore vivrete una fase di recupero.

Scorpione: siete alla ricerca di tranquillità, motivo per cui se ci sono alcune storie d'amore che non stanno andando per il verso giusto, molto probabilmente deciderete di chiudere. Non prendete troppi impegni dal punto di vista professionale, dato che economicamente le cose sembrano andare bene e non è il momento di creare troppo stress.

Sagittario: purtroppo non siete molto energici: dovrete stare molto attenti alle frequentazioni. Stando con persone pigre rischiate di diventarlo anche voi a vostra volta. Se siete single cercate di allargare i vostri orizzonti e frequentare più gente.

Capricorno: per voi questo sarà l'anno delle grandi decisioni ed in particolare domenica potreste decidere di rendere ufficiale ai familiari la vostra relazione che da tempo va avanti. Chi è single dovrà iniziare a guardarsi intorno.

Acquario: purtroppo i problemi non mancheranno, ma grazie al vostro carattere saprete affrontarli con la dovuta leggerezza. Non siete dei maghi della finanza e purtroppo molte volte avete difficoltà a gestire il vostro denaro, tanto da trovarvi in crisi in un secondo momento.

Pesci: in questa domenica cercherete di capire cosa veramente avete nel cuore e dove questo vi potrebbe portare. Se avete delle relazioni forse è il momento di fare un passo avanti e iniziare a pensare al futuro. I single potrebbero trovare un nuovo amore grazie al carattere energico.