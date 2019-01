Annuncio

Annuncio

Il 2019 si presenta con influssi più favorevoli rispetto all'anno appena trascorso ma non sarà ancora quello dell'affermazione personale per la Bilancia, bensì è probabile che si tratti di 'preparazione' a ciò che si dovrà affrontare gli anni successivi. Saturno sino a dicembre metterà alla prova i nervi e la resistenza dei nativi che avranno stelle abbastanza favorevoli da permettergli di superare le prove in scioltezza.

Amore

Il modo di porsi dei nati Bilancia sarà il fiore all'occhiello per l'intero 2019 ed il partner ne sarà entusiasta.

Durante i primi mesi sarà ancora necessaria un'opera revisionante che andrà a togliere ciò che non serve più. Dai rapporti amorosi a quelli familiari sino alla gestione dei figli.

Advertisement

Facendo un lavoro certosino arriveranno a beneficiare dei 'frutti' raccolti da giugno sino a novembre. Sfavorite le convivenze sarà bene che i nativi rimandino i loro desideri di domicilio condiviso a data da destinarsi.

Per i single nuovi incontri saranno all'ordine del giorno ed alcune potrebbero diventare storie amorose [VIDEO] stabili e durevoli. Quasi nulle le possibilità di flop amorosi in materia di flirt essendo tra i favoriti del 2019 in questo specifico ambito.

Lavoro

Il settore lavorativo sarà preso maggiormente di mira dagli influssi del 2019, dove le finanze resteranno stabili mentre le responsabilità potrebbero crescere [VIDEO] ugualmente provocando stanchezza e stress nei nativi.

I colleghi infastidiranno maggiormente i nati Bilancia tralasciando alcune mansioni lavorative a cui dovranno sopperire loro.

Advertisement

I migliori video del giorno

Se la caveranno meglio i lavoratori autonomi che, pur non potendo beneficiare di una risalita economica, potranno contare sullo spazio di manovra libero da vincoli.

Benessere

Le priorità essenziali avranno bisogno di una rivisitazione perchè i nati del segno ritrovino il loro benessere psico-fisico. Lavoro e famiglia d'origine potrebbero togliergli molte energie ma recupereranno nelle questioni amorose.

Marte e Saturno nel 2019 aiuteranno i nativi a liberarsi da vecchie e malsane abitudini come fumo e alcol. Chi riuscirà potrà avere di ritorno un corpo libero da tossine nocive ed indesiderate.

Dall'altro lato questi pianeti spingeranno i nati Bilancia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa dichiarando schiettamente i propri malcontenti di qualunque entità essi siano.

I segni affini del 2019: Leone e Sagittario.

I segni anti-Bilancia del 2019: Ariete e Scorpione.