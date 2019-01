Annuncio

Per tutti e dodici segni zodiacali parte un nuovo fine settimana. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 gennaio 2019, cercando di capire quali novità porteranno a tutti segni le stelle e pianeti. Come sempre amore, lavoro e salute [VIDEO] saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore giornata che lascia con qualche polemica in più, fate attenzione alle persone che cercheranno di mettervi i bastoni fra le ruote. Nel lavoro in questo periodo è meglio evitare conflitti, non stressatevi troppo.

Ricordate che la stanchezza si fa sentire e risulterete anche distratti. Nervosismo per il fisico.

Toro: in questo momento c'è molta voglia di fare, questa giornata per l'amore riuscirà a mettere a posto situazioni che erano complicate in passato.

Nel lavoro giornata di riflessione, pensate a quello che dovete organizzare per i prossimi mesi. Calo per il fisico.

Gemelli: se in questo momento siete distratti e non avete una relazione amorosa è perché non vi siete impegnati abbastanza. Se amate una persona ultimamente avete notato un rallentamento generale. Nel lavoro giornata giusta per pensare al futuro, dal punto di vista economico ci sarà qualche taglio. Fisico in ripresa.

Cancro: per i sentimenti, se frequentate una persona del segno del Toro si potranno organizzare grandi cose e progetti importanti per il futuro. A livello lavorativo avete cambiato qualcosa, magari colleghi o posto di lavoro, il destino farà una scelta definitiva. Il fisico va molto meglio.

Leone: in amore le relazioni andranno meglio in questa giornata e alcune situazioni miglioreranno con il passare del tempo.

Nel lavoro, se siete rimasti bloccati ora avete la possibilità di ripartire, i successi solo dietro l'angolo. Calo per il fisico.

Vergine: a livello sentimentale una relazione potrebbe nascere e confermarsi soprattutto a febbraio. Se tenete ad una persona evitate di buttare tutto all'aria. A livello lavorativo ragionate bene su cosa fare e come agire. Fine settimana che porta [VIDEO] un po' di stanchezza.

Bilancia: il fine settimana sarà diverso dal punto di vista sentimentale, questo è un periodo che comporta scelte maggiori e nel complesso la situazione va molto meglio. Luna favorevole che comporta emozioni speciali. Nel lavoro nuovi inizi ed energia da sfruttare, non mancheranno però momenti di stanchezza.

Scorpione: per i sentimenti finalmente c'è una buona energia da sfruttare. Preparatevi a un grande momento. Nel lavoro non rimandate un incontro, forza dal 28 gennaio. Calo per il fisico.

Sagittario: in amore Luna favorevole, fine settimana interessante soprattutto per le nuove storie.

Nel lavoro non sottovalutate un cambiamento, cercate di fare qualcosa in più per la famiglia. Sfruttate meglio questo periodo per recuperare dal punto di vista fisico.

Capricorno: in amore giornata di riferimento, una persona del segno zodiacale dei Pesci potrebbe tornare ad essere importante per voi. A livello lavorativo stanchezza, alcuni progetti potrebbero ritardare per questo è il momento giusto di parlare delle vostre scelte. Per il fisico lieve calo.

Acquario: se la vostra è una coppia forte potete pensare ad un grande progetto da portare avanti. Nel lavoro è facile pensare a soluzioni ora, cielo migliore per affrontare nuovi percorsi. Evitate di accumulare troppa tensione che non fa bene al fisico.

Pesci: in amore, se dovete parlare di cose importanti questa è una giornata interessante, in arrivo notizie positive. Nel lavoro, se dovete fare richiesta aspettate qualche momento, le maggiori soluzioni arriveranno in estate. Fisico va molto meglio, siete forti.