L'ultima settimana del mese di gennaio 2019 sta per cominciare. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco da lunedì 21 al concludersi del mese di gennaio 2019? Di seguito, ecco ciò che prevedono gli astri su lavoro [VIDEO], amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: l'ultima settimana del mese di gennaio sarà favorevole per voi, con Venere nel segno vivrete dei bei momenti a livello emozionale. È possibile che ci sia qualche agitazione nel concludersi del periodo, ma nulla di preoccupante.

Per quanto riguarda il lavoro, vivrete dei momenti frenetici, molte saranno le cose da fare e da sistemare. La prima parte della settimana sarà positiva, ma in effetti nel fine settimana potreste sentirvi sottotono.

Toro: con Venere in opposizione avete vissuto un momento difficile a livello sentimentale, ma ora la situazione migliora. Ci saranno delle scelte importanti da compiere a livello sentimentale, non mancherà una leggera ansia, ma non c'è più alcun nervosismo. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono dalla vostra parte. Luna favorevole nella parte centrale della settimana.

Gemelli: in quest'ultima settimana di gennaio è possibile che nascano dei nervosismi legati a questioni sentimentali nate nei mesi precedenti, delle divergenze con il partner. Per quanto riguarda il campo professionale potrebbe nascere qualche confusione, soprattutto all'inizio della settimana. Il weekend sarà invece di successo.

Cancro: buona settimana per quanto riguarda il lato professionale, nonostante l'opposizione di Saturno, potrete fare dei buoni accordi [VIDEO].

Per quanto riguarda l'amore, le giornate più interessanti saranno le prime del periodo, quando vi sentirete più energici. Evitate di stancarvi nel weekend.

Leone: con Venere favorevole vivrete un buon momento a livello sentimentale, soprattutto la prima parte del periodo sarà per voi buona. In campo lavorativo potrebbero nascere dei cambiamenti, è possibile che arrivino delle nuove idee. La Luna nel segno nella prima parte della settimana vi garantisce delle buone occasioni.

Vergine: potrebbero nascere dei problemi in campo sentimentale, le stelle sono comunque dalla vostra parte per chiarire alcune situazioni in sospeso. Per quanto riguarda il campo professionale possono giungere delle buone notizie, soprattutto nel weekend. Arriveranno delle buone intuizioni in questa conclusione di mese, ma non azzardate troppo.

Previsioni astrologiche di fine mese per i segni zodiacali

Bilancia: le stelle sono interessanti per questo segno, è possibile che risolviate alcune situazioni in sospeso.

Soprattutto il fine settimana sarà per voi positivo. Buone opportunità arriveranno in campo lavorativo, anche delle risposte, nel caso in cui qualcuno avesse fatto delle proposte. Per quanto riguarda il campo sentimentale potrebbero nascere delle discussioni, ma potrete sostenerle al meglio grazie alla Luna nel vostro segno.

Scorpione: la parte migliore della settimana sarà quella centrale, quando potrete prendere delle decisioni importanti anche a livello finanziario. In campo lavorativo non ci saranno grandi soddisfazioni in questo periodo, ma sono favoriti nuovi progetti. Per quanto riguarda l'amore, il fine settimana porta una buona energia.

Sagittario: con Venere nel segno vivrete un buon momento a livello sentimentale, non mancheranno le discussioni, soprattutto nella parte centrale del periodo. Per quanto riguarda il campo lavorativo, con Giove favorevole farete dei buoni passi avanti, anche per incontri importanti. Tenete sotto controllo la parte centrale della settimana, potrebbero nascere dei nervosismi.

Capricorno: sarà una buona settimana per il segno, sono in arrivo delle belle possibilità, soprattutto nella parte centrale del periodo. Con Mercurio nel segno vivrete un buon momento a livello sentimentale, riuscirete a chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il campo lavorativo non mancheranno occasioni da valutare.

Acquario: il weekend sarà la parte migliore del periodo, evitate comunque spese azzardate. Per quanto riguarda il campo lavorativo qualcuno potrebbe decidere di fare dei passi avanti. Per ciò che concerne i sentimenti, le storie nate ultimamente possono proseguire con bei progetti.

Pesci: arriveranno delle buone intuizioni nella parte conclusiva del mese. In campo sentimentale vi sentite particolarmente confusi, potreste sentirvi agitati soprattutto dopo la prima parte del periodo. Per quanto riguarda il campo lavorativo, siate prudenti nelle scelte che fate.