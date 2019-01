Annuncio

Ultimo weekend di gennaio in arrivo. Ecco le stelle segno per segno per quanto riguarda le giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019. Di seguito amore, lavoro e salute dall'ariete ai pesci. [VIDEO]

Ariete: in questo weekend vivrete un momento di recupero a livello salutare. Per quanto riguarda il campo lavorativo sono in arrivo delle situazioni stimolanti. Sabato vi sentirete un po' nervosi, presto la luna non sarà più contraria.

Toro: il weekend inizia bene per il segno, ma nella serata di domenica potreste sentirvi stanchi.

In campo lavorativo ci sono molte cose da fare, cercate di organizzarvi al meglio. Per quanto riguarda l'amore potrebbero nascere delle situazioni complesse da gestire.

Gemelli: in questo fine settimana potrete dedicarvi maggiormente al lavoro.

Per quanto riguarda i sentimenti, potrebbero esserci dei rallentamenti, ma le coppie possono recuperare.

Cancro: nella giornata di sabato potrete fare grandi cose in campo amoroso. Per quanto riguarda il lavoro, con la luna favorevole, potrete fare delle scelte decisive per il futuro.

Leone: giornate di tensione quelle del fine settimana di 26 e 27 gennaio 2019. Sarà difficile gestire alcune relazioni, soprattutto domenica non mancheranno dei nervosismi.

Vergine: cercate di tenere sotto controllo la stanchezza, evitate di strafare e non agitatevi troppo. In questo weekend in campo amoroso cercate di non alimentare le polemiche e portare pazienza.

Bilancia: quella di domenica sarà una giornata sottotono per il segno, nella giornata di sabato, invece, con la luna favorevole, potrete vivere delle emozioni speciali.

In campo lavorativo potrebbero nascere delle complicazioni [VIDEO].

Scorpione: nel weekend vivrete dei momenti di agitazione, ma la situazione potrà essere superata presto. In campo lavorativo sono in arrivo dei cambiamenti. Per quanto riguarda l'amore, domenica la luna sarà nel segno e potete fare degli incontri belli.

Sagittario: potreste sentirvi stanchi in questo fine settimana, con la luna nel segno vivrete però dei bei momenti sentimentali. In campo lavorativo, potrebbero arrivare delle opportunità da non sottovalutare.

Capricorno: nella giornata di domenica potreste vivere un momento sottotono per quanto riguarda i sentimenti. In campo lavorativo, potreste vivere delle giornate stancanti, cercate di non affaticarvi eccessivamente.

Acquario: in questo weekend vi sentirete particolarmente nervosi, soprattutto domenica. Nella giornata di sabato, cercate di stare più sereni, soprattutto in campo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro potreste iniziare dei nuovi progetti.

Pesci: nel fine settimana potreste approfittarne per riposare di più, dedicate maggiore tempo al relax. In campo amoroso potreste vivere delle sensazioni positive, soprattutto sabato. Sul lavoro nascono delle discussioni.