Una giornata di mercoledì 30 gennaio al di sotto delle aspettative per Capricorno, ma anche una giornata concentrata per il Leone. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste essere ancora alla ricerca di un modo per riappacificarvi con il partner che, al momento, non ne vuole proprio sapere di ascoltarvi. Potreste fare una sorpresa romantica, ma sono sconsigliati i regali costosi. A proposito, date un occhio di attenzione alle finanze che stanno inevitabilmente scarseggiando.

Toro: avete pensato bene di utilizzare la vostra vena creativa per qualcosa di originale, come una idea letteraria o artistica. Di tanto in tanto vi vengono delle idee davvero meravigliose, perché non provate a cominciare a stendere un racconto? Chissà, magari questo potrebbe anche fungere da diario personale.

Gemelli: un incarico potrebbe rivelarsi abbastanza fruttuoso, se rifletterete bene su come organizzarvi per svolgerlo al meglio. Nonostante questo, non subirete il fascino dei complimenti derivanti. La troppa apatia per il momento un po' così continuerà ad aleggiare su di voi.

Cancro: la ripresa da una rottura amorosa si sta rivelando decisamente lenta, ma voi avete bisogno di tempo e di pensare bene [VIDEO]. Non rifugiatevi, però, nel tunnel della nostalgia: spesso e volentieri non è salutare per la mente e comprometterebbe anche il lavoro. Nel pomeriggio, distraetevi come meglio potete.

Leone: mercoledì potreste riuscire a vedere una luce d'amore, ma se si rivelerà un niente di fatto potrebbe essere stata solamente una vostra svista. Ora le vostre soddisfazioni vengono dal lavoro: siete concentratissimi su questo piano e potreste essere delle ottime spalle per il vostro capo o per alcuni colleghi.

Vergine: non date per scontato il fatto che la vostra andatura lavorativa dipenda esclusivamente dal capo. Ovviamente anche voi, mercoledì, dovrete darvi da fare per incrementare la stima che gli altri hanno nei vostri confronti. Non deludeteli.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste ricevere un invito, ma non vi è lecito sapere se si tratti di una questione di pura amicizia oppure sentimentale. Se si rivelerà qualcosa di passeggero, non prendetevela e dedicatevi al lavoro con tutte le energie che possedete.

Scorpione: un ritorno di fiamma potrebbe alimentare la vostra noiosa giornata lavorativa con tante piccole ma gradite sorprese. Provate a farvi trovare impreparati 'per finta', così da non deludere le aspettative. Il lavoro procede bene, ma potrebbe andare decisamente meglio.

Sagittario: in questa giornata, molte persone attorno a voi saranno soddisfatte del vostro operato e voi potrete finalmente prendervi il merito che vi aspettavate. Fate attenzione ad una persona vicina che proverà a farvi dei dispetti [VIDEO] pesanti.

Capricorno: sarete leggermente giù di morale nel pomeriggio, ma sarà dovuto a un po' di nostalgia o comunque a una delusione da parte di un familiare a cui tenevate moltissimo, anche se non lo davate a vedere. Lasciatevi questa brutta sensazione alle spalle e ripartite.

Acquario: potreste avere delle difficoltà al lavoro a causa di alcuni problemi relazionali o personali, ma cercate di rimanere lucidi e di affrontare le avversità con il sorriso come abitualmente fate. Non permettete alle cattive compagnie di rovinarvi la settimana.

Pesci: la vostra dedizione ai vostri passatempi preferiti, oltre che al lavoro, vi sta lentamente conducendo verso una ripresa morale. Nel frattempo, state alla larga dalle persone che potrebbero nuocervi in un modo o nell'altro, perché potrebbero farvi ricadere nel pessimismo.