Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio è arrivato, pronto a mettere in evidenza la classifica con i voti e le pagelle degli ultimi sei segni [VIDEO]. Prima di partire nel presentare i segni più fortunati del momento, d'obbligo sottolineare due cose importanti: primo punto, la classifica della settimana è stata impostata sui sei simboli astrali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco; secondo punto, ovviamente per conseguenza, le previsioni riguarderanno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Leggi anche Oroscopo 23 gennaio: Capricorno soluzioni nei sentimenti

Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni in calendario? Partiamo subito con il mettere in chiaro il segno più fortunato in assoluto presente nella scaletta di oggi: parliamo in questo caso del segno del Sagittario (voto 10), sottoposto nel frangente alla positiva presenza della Luna nel segno.

Advertisement

Di tutt'altro avviso, invece, le previsioni zodiacali da lunedì 28 a domenica 3 febbraio riguardo a coloro nativi nei Pesci (voto 5), costretti a misurarsi con un periodo poco positivo. Andiamo ai dettagli e alla fine consultare la nuova classifica segno per segno.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. La settimana potrebbe generare più complicanze del solito, vista la formazione di pianeti ostici al vostro segno. Iniziamo con le giornate peggiori, lunedì e martedì, con apertura della settimana "in bellezza!" (tanto per sdrammatizzare...). Vediamo la situazione stelline giorno per giorno:

★★★★★ venerdì 1, domenica 3;

★★★★ mercoledì 30, giovedì 31, sabato 2;

★★★ lunedì 28 gennaio;

★★ martedì 29 gennaio 2019.

Scorpione: voto 6. Valutato sulla sufficienza questo periodo, diciamo che evolverà abbastanza positivamente per voi Scorpione.

Advertisement

A fronte di un ottimo inizio settimana decisamente positivo, voi Scorpione subirete la negatività del periodo soprattutto nell'ultima parte, quella appunto riservata al prossimo weekend. Ecco la valutazione della settimana e le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 28, giovedì 31;

★★★★ venerdì 1, sabato 2, domenica 3;

★★★ martedì 29 gennaio;

★★ mercoledì 30 gennaio 2019.

Sagittario: voto 8. In arrivo una settimana valutata ottima dall'Astrologia [VIDEO] applicata ai prossimi sette giorni. Diciamo pure che sarà un periodo sicuramente positivo per voi del Sagittario. Le stelle brilleranno anche per tantissimi con grossi problemi sulle spalle, dunque non preoccupatevi più di tanto ma iniziate a sorridere già da adesso, ok? Intanto si consiglia relax e serenità, soprattutto insieme alla persona che amate di più nella vita, cercando di cogliere le giornate migliori che il periodo intenderà offrire. Ecco a seguire come sono stati valutati i prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 29 gennaio - Luna in Sagittario ;

martedì 29 gennaio - ; ★★★★★ mercoledì 30, giovedì 31, venerdì 1;

★★★★ lunedì 28 gennaio;

★★★ domenica 3 febbraio;

★★ sabato 2 febbraio 2019.

Capricorno: voto 10.

In splendida forma durante tutto il frangente analizzato, ovviamente valutato nelle previsioni della settimana con il massimo voto in pagella. Pronti a gongolare cari amici Capricorno? Il perché lo potete facilmente immaginare: gli astri annunciano a tutti voi una meravigliosa Luna nel segno il prossimo venerdì 1° febbraio! Andiamo subito a scoprire quali saranno gli altri giorni migliori in assoluto e quelli da vivere invece nella solita (positiva) routine. A seguire il responso degli astri evidenziato dalle stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 1 febbraio - Luna in Capricorno ;

venerdì 1 febbraio - ; ★★★★★ martedì 29, sabato 2, domenica 3;

★★★★ lunedì 28, mercoledì 30, giovedì 3;

Acquario: voto 7. Partirà esattamente con una giornata "al top" questa vostra buona settimana, valutata con un gran "sette" in pagella. Quindi, la settimana a cavallo tra gennaio e febbraio non sarà troppo difficile da sbarcare, anzi... Infatti, escludendo i soli venerdì e giovedì, entrambi da considerare come "non buoni" perché valutati rispettivamente con tre e due stelle, le restanti si prevedono positive. Scopriamo le pagelle relative ai restanti giorni e come sono state inserite le stelline in relazione a tutto il periodo:

Top del giorno domenica 3 febbraio - Luna in Acquario ;

domenica 3 febbraio - ; ★★★★★ lunedì 28, mercoledì 30;

★★★★ martedì 29, sabato 2;

★★★ venerdì 1 febbraio;

★★ giovedì 31 gennaio 2019.

Pesci: voto 5. Le giornate in analisi quest'oggi osserveranno un andamento certamente a basso profilo. Da tenere sotto controllo in modo particolare le giornate coincidenti in calendario con lunedì, mercoledì e sabato, valutate con la massima negatività (vedi tabella sottostante). Il consiglio? Ebbene, soprattutto se avete situazioni in attesa di soluzioni, oppure progetti da mettere in gioco, non fatelo nelle tre giornate indicate poc'anzi, ok? Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ martedì 29 gennaio;

★★★★ giovedì 31, venerdì 1, domenica 3;

★★★ mercoledì 30, sabato 2;

★★ lunedì 28 gennaio 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Pronta da visionare, ecco a vostra disposizione l'ormai consueta classifica della settimana da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio, logicamente validata in esclusiva per i soli ultimi segni relativi alla seconda sestina zodiacale. Abbiamo già svelato il migliore in assoluto, il Capricorno, valutato al "top". Andiamo adesso a togliere il velo della curiosità al resto della scaletta:

1° Capricorno , voto 10 segno al "top della settimana";

, voto 10 segno al "top della settimana"; 2° Sagittario, voto 8;

3° Acquario, voto 7;

4° Bilancia, Scorpione, voto 6;

5° Pesci, voto 5.

Il risultato generato dall'oroscopo settimanale dal 28 al 3 febbraio, dunque inerente l'ultima settimana del mese di gennaio è giunto al termine. Vi esortiamo gentilmente a non disertare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova scaletta con le stelle del giorno interessanti il lasso temporale compreso tra il 4 e il 10 di febbraio prossimi.