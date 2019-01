Annuncio

Nella giornata del 30 gennaio 2019 sul piano astrologico troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, mentre Venere, Giove e Luna sono in Sagittario. Inoltre Sole e Mercurio sono in Acquario e invece Marte e Urano si trovano nel segno dell'Ariete. Nel frattempo c'è un nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa.

Vediamo ora i dettagli delle previsioni segno per segno.

Ariete agguerrito

Ariete: ritroveranno la forza fisica da utilizzare nelle incombenze lavorative per portarle a termine al termine del turno: c'è da scommettere che i nativi ci riusciranno.

Toro: influssi planetari contrari per i nati del segno questo mercoledì. Potrebbero arrivare a sera stanchi e pensierosi. Dubbi amorosi.

Gemelli: frizzanti e mondani. Avranno voglia di uscire e conversare con un ritmo difficile da sostenere per i restanti segni.

Mercoledì da shopping.

Cancro: decisioni sofferte. Potrebbe trattarsi di una giornata in cui ci sarà da decidere, magari non esplicitamente, ma palensandolo tra i propri pensieri.

Leone Top

Leone: il migliore del giorno. Plutone e Saturno li analizzano mentre il Sole li fa essere un pizzico più spregiudicati. Marte e Urano gli regaleranno forza nel cambiamento. Giornata da ricordare.

Bilancia: la serenità regnerà sovrana [VIDEO]. Influssi astrali favorevoli che renderanno questo mercoledìdi fine mese piacevole per i nati del segno.

Vergine: un mercoledì fiacco si prospetterà per i nativi del segno. Non avranno molta voglia di darsi da fare come al solito. L'amore salta un giro.

Scorpione: astri sfavorevoli quest'oggi che provocheranno nei nati Scorpione uno stato di rabbia senza che ne conoscano la reale provenienza.

Sagittario determinato

Sagittario: forza mentale e fisica [VIDEO]. Mercoledì in cui i nativi si sentiranno pieni di energie e prediligeranno probabilmente veicolarle nel lavoro. Sarà bene che si dedichino alle questioni amorose verso sera.

Capricorno: Determinati in obiettivi multipli. Potrebbero risultare troppo dispersivi nel direzionare le energie a disposizione. Le questioni amorose saranno preferite rispetto a quelle lavorative.

Acquario: decisioni affrettate. Mercoledì in cui i nativi potrebbero aver fretta di decidere in merito ad una recente questione. Sarà bene che ponderino bene il da farsi e allontanino i propositi di decisioni istantanee.

Pesci: opportunità nascoste. La giornata potrebbe regalare più di un'occasione ghiotta, che sia amorosa o lavorativa, sarà bene saperla cogliere perchè potrebbe risultare non facilmente riconoscibile.