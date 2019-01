Annuncio

La terza settimana del mese sta per avere inizio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate? Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 14 a domenica 20 gennaio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Ariete: la settimana inizia con qualche agitazione, diverse infatti sono le questioni da risolvere prima della fine del mese.

Per quanto riguarda i contratti e le questioni di tipo finanziario, durante l’ultima settimana del mese di gennaio gli astri saranno in una posizione decisamente più vantaggiosa, che vi consentirà di concludere alcune trattative.

Al contrario nelle prossime giornate sarebbe meglio rimandare le decisioni importanti e dedicare qualche attenzione di più al partner e alla famiglia.

Toro: il 2019 sarà l’anno del cambiamento e delle novità per il segno del Toro e qualcosa potrebbe iniziare a muoversi già durante il corso di questa terza settimana del mese, grazie alla Luna nel segno martedì 15 e di mercoledì 16 gennaio. È un momento fortunato per quanto riguarda l’ambito lavorativo, i progetti e le collaborazioni che nascono in questo periodo potranno rivelarsi importanti e vantaggiose per il futuro.

Gemelli: il mese di febbraio sarà già più vantaggioso per il segno, tuttavia delle tensioni durante queste ultime settimane di gennaio. [VIDEO] Soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa, potrebbero nascere litigi ed incomprensioni, siate prudenti.

Con la Luna nel segno, le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 gennaio, si dimostreranno le più fortunate dell periodo.

Cancro: un periodo particolare per il segno, c’è nervosismo nell’aria e soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali le acque restano un po’ agitate. Un miglioramento si avrà a partire dal mese di febbraio sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo, fino a quel momento sarà ben essere pazienti ed evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Leone: sarà una settimana vantaggiosa per i nati sotto questo segno, che dopo una fine dell’anno sottotono possono approfittare della ritrovata energia e di un buon recupero fisico. Le giornate che seguono saranno interessanti sia per quanto riguarda le questioni lavorative che per quanto riguarda i sentimenti. Nel corso del nuovo anno nasceranno importanti progetti, qualcuno potrebbe ricevere una nuova interessante proposta di tipo lavorativo, mentre altri potrebbero iniziare un nuovo percorso sentimentale, come il matrimonio, l’arrivo di un figlio o la convivenza.

Vergine: dopo un inizio anno abbastanza faticoso arriva per il segno un momento di maggior serenità. Soprattutto le giornate centrali della settimana saranno di grande forza ed energia e ti consentiranno di recuperare anche per quanto riguarda l’amore. Durante le settimane precedenti infatti potrebbero esserci stati dei contrasti all’interno dei rapporti di coppia o degli allontanamenti, ma nel corso di queste giornate sarà possibile sanarli. Resta invariato l’ambito lavorativo, ma con l’arrivo del mese di marzo preparatevi a dei grandi cambiamenti.

Bilancia: sarà una settimana sottotono per il segno, ci sono delle problematiche da risolvere. Alcune situazioni non vi stanno più bene ed è arrivato il momento di affrontare la questione, dei contrasti potrebbero nascere in famiglia o in ambito lavorativo. Le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 gennaio saranno le migliori del periodo, tuttavia durante il week end potreste risentire di un calo di energie.

Scorpione: la nuova settimana inizia in modo faticoso per questo segno, soprattutto le giornate di martedì e mercoledì. Infatti, potrebbero rivelarsi particolarmente sottotono dal punto di vista fisico. Non c’è da temere però, con l’arrivo del fine settimana le stelle lasciano presagire un netto recupero anche e soprattutto per quanto riguarda l’amore. I sentimenti tornano protagonisti e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti durante la giornate di sabato 19 e di domenica 20.

Sagittario: sarà una settimana interessante con Giove e Venere in posizione favorevole che vi daranno una marcia in più. Durante queste giornate non ci sarà limite a ciò che potete fare, sia in amore che in ambito lavorativo avete la strada spianata, dunque non vi resta che sfruttare al meglio il favore delle stelle e avvicinarvi agli obiettivi prefissati.

Capricorno: in questa settimana non mancheranno le tensioni e anche per il week end gli astri lasciano presagire qualche momento di disagio. Gestire rapporti interpersonali non sarà cosa semplice, soprattutto in amore potrebbero nascere delle preoccupazioni. Il partner potrebbe sentirsi messo da parte e necessitare di maggiori attenzioni. Cercate di prendervi una pausa delle questioni lavorative almeno durante le giornate di venerdì 18 e sabato 19 gennaio, quando gli astri saranno in posizione più favorevole, per dedicarvi agli affetti familiari e all’amore.

Acquario: Giove è in posizione favorevole e questo inciderà positivamente sulle relazioni con gli altri durante questa nuova settimana di gennaio 2019. [VIDEO]Ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e anche chi nei giorni precedenti ha attraversato qualche momento d'incertezza, potrà risolvere le incomprensioni. Al contrario potrebbe essere una settimana faticosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dunque sarà meglio dedicare il weekend al riposo e alla cura del corpo.

Pesci: quello di gennaio è un mese di revisione per i Pesci, che durante il corso di questo nuovo anno dovranno attuare numerosi cambiamenti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Già a partire da questa terza settimana di gennaio 2019 bisognerà che i nati sotto questo segno rivedano le proprie priorità e scelgano con maggiore attenzione le persone intorno a sé. Anche per l’amore è un periodo di alti e bassi, ma le stelle lasciano presagire un weekend all’insegna della passione.