Una nuova domenica ci attende, la prima del mese del gennaio per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 6 [VIDEO]gennaio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore, da qualche tempo, tutto sembra più fluido: nel complesso, però, questa sarà una domenica in cui conviene stare attenti ai contrasti. Nel lavoro, potreste ricevere una buona notizia entro il 14. Fisico che chiede meno affaticamento.

Toro: per i sentimenti una giornata buona, attenzione solo ad alcune discussioni che potrebbero intaccare il vostro umore. Nel lavoro situazione astrologica migliore, potete cercare di risolvere un problema.

Giornata positiva per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso, quelle di questo periodo sono stelle particolari: se una relazione è in bilico, dovrete stare attenti fino al 7 prima di lanciare discussioni. Nel lavoro, se dovete rinnovare un accordo o dei progetti, si hanno più occasioni. Giornata migliore per il fisico.

Cancro: in amore giornata non facile da gestire, evitate di lanciarvi in discorsi insostenibili. A livello lavorativo, se oggi sarete impegnati, meglio fare tutto con calma. Stanchezza per il fisico.

Leone: a livello sentimentale, giornata interessante per i nuovi incontri, Venere inizierà un transito positivo domani. Nel lavoro, non dovete ritirarvi se qualcuno vi lancia una sfida, le stelle sono dalla vostra parte. Fisico che vi vede stanchi.

Vergine: in amore giornata migliore, siete più disponibili rispetto agli scorsi mesi.

A livello lavorativo, se alcune collaborazioni cambieranno, cercate di fare sempre le cose con un giusto giudizio. Fisico che chiede riposo.

Previsioni 6 gennaio: la giornata

Bilancia: a livello amoroso, se ci sono nuove relazioni e siete in una fase ambigua, serve prudenza. Nel lavoro non è un periodo difficile, solo che in questa fase non riuscite a fare tutto quello che vorreste. Dalle 21 si recupererà. Forza per il fisico.

Scorpione: a livello sentimentale giornata che vi vede in ripresa, gli incontri sono favorevoli. Nel lavoro attenzione alle spese di troppo di questi ultimi giorni, presto ci saranno svolte positive. Curate bene il vostro fisico [VIDEO].

Sagittario: per i sentimenti situazione favorevole in questa domenica, attenzione solo ad alcune relazioni che potranno essere messe alla prova. A livello lavorativo trasferimenti o cambiamenti, in questo momento dovete valutare tutto quello attenzione. Stanchezza per il fisico.

Capricorno: in amore, con una persona nata sotto il segno dell'Ariete potrà nascere un piccolo contrasto, nel complesso è una giornata positiva.

Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, più che pensare ai cambiamenti pensate a progetti futuri. Recupero per il fisico.

Acquario: a livello sentimentale giornata che porta novità, la Luna entra nel vostro segno zodiacale. A livello lavorativo possibili chiamate e rinnovi. Forza per il fisico.

Pesci: per i sentimenti, se cercate soluzioni potrebbero arrivare presto, giornata che porta vantaggi. Nel lavoro, se avete chiuso o bloccato qualcosa, adesso torna un momento positivo. Fase di stanchezza per il fisico.