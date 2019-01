Advertisement

Le festività stanno ormai per volgere definitivamente al termine e per alcuni segni zodiacali inizia un periodo intenso sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 8 gennaio.

Le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete: lo scorso anno diverse questioni sono rimaste in sospeso ed adesso è arrivato il momento di risolvere ogni problema. Alcuni conti a livello economico non tornano: per queste feste avete speso molto ed adesso è arrivato il momento di iniziare a risparmiare.

Toro: a livello sentimentale si prospetta una giornata molto proficua, per cui è bene cogliere al balzo ogni singola occasione. A livello economico qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote.

Non lasciatevi trasportare da chi cerca di farvi innervosire.

Gemelli: la Luna è nel vostro segno e vi accompagnerà per tutta la settimana. Lo scorso anno avete avuto una forte delusione sentimentale che ancora non avete superato. Siete alla ricerca di tranquillità e potreste fare interessanti incontri, ma purtroppo alcuni di voi non sono ancora liberi sentimentalmente perché ancorati al passato.

Cancro: alcuni nati sotto il vostro segno sono soliti rimuginare su situazioni passate o farsi problemi senza un reale motivo. Siete molto sensibili e fate caso ad ogni minimo particolare, motivo per cui molto spesso rimanete delusi dai comportamenti altrui. Attenzione a non mettervi contro persone che per voi rappresentano una sicurezza.

Leone: già a partire dall'inizio dell'anno avete vissuto una fase di cambiamento [VIDEO] a livello lavorativo o sentimentale.

Molti nati sotto il vostro segno hanno messo in discussione le loro lunghe relazioni sentimentali. Adesso però la situazione è in miglioramento e state iniziando ad apprezzare le vostre nuove abitudini.

Vergine: l'8 gennaio entrerete in una fase di recupero. Uscite di casa e siate pronti a socializzare, mettete da parte la timidezza e focalizzatevi sugli obiettivi da dover raggiungere.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la Luna sarà nel vostro segno per cui sarete maggiormente spronati ad inseguire i vostri obiettivi. Ciò non significa comunque che tutto andrà liscio: ansia e stress per le responsabilità che vi sono state assegnate rimangono. Cercate di evitare i battibecchi con i vostri datori di lavoro.

Scorpione: solitamente siete un po' pessimisti, ma la giornata di martedì vi vedrà sotto una luce ben diversa. Avete deciso di tuffarvi in nuove avventure in modo tale da distrarvi dalla quotidianità. Cercate l'approvazione degli altri, ma non fatevi destabilizzare dalle opinioni negative di chi nutre invidia nei vostri riguardi.

Sagittario: avete raggiunto una maggiore consapevolezza di voi stessi: sapete quello che volete nel vostro futuro, sia a livello lavorativo che sentimentale. Qualcuno potrebbe farvi delle importanti proposte [VIDEO] che non dovreste sottovalutare.

Capricorno: se avete questioni da risolvere questa non è la giornata ideale. Se dovete fare valere le vostre ragioni fatelo con la dovuta pazienza. Questo non è per voi il momento di riflettere, ma agite e lanciatevi in nuove avventure. Se avete una convinzione portatela avanti, senza farvi mettere i bastoni tra le ruote da nessuno.

Acquario: energia e determinazione saranno le parole chiavi della giornata. Avete voglia di libertà e autonomia a livello economico, ma una situazione lavorativa non del tutto idilliaca vi riporterà con i piedi per terra.

Pesci: la giornata di martedì, ed in generale tutta la settimana, sarà all'insegna di nuova opportunità da cogliere al volo. Rimanete focalizzati sui vostri obiettivi e date il 100% affinché tutto vada in porto. Potreste togliervi molteplici soddisfazioni.