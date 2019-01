Annuncio

Annuncio

Inizia un nuovo fine settimana. Ecco le stelle con amore, salute e lavoro per tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019. [VIDEO]

Ariete: in questo fine settimana andrete incontro ad una stabilità maggiore, puntate molto sulle vostre energie, anche se ci sono stati problemi ultimamente. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, anche se qualcuno potrà andare contro di voi. Fisico in recupero.

Toro: le emozioni saranno importanti in questo fine settimana, potranno arrivare belle sensazioni nelle prossime 48 ore.

Se alcuni hanno vissuto dei problemi vivranno momenti di maggiore stabilità. Nel lavoro non mancheranno le opportunità, anche perché Giove non è più opposto; dovete evitare soltanto di sforzare troppo il fisico.

Advertisement

Gemelli: le coppie che sono nate da poco cominciano a fare progetti per la prossima primavera, è importante però chiudere le relazioni inutili. Nel lavoro riprendete l'attività e qualche problema potrà essere risolto in queste ore. Le soluzioni sono in arrivo, ci sarà solo un po' più di stanchezza del solito.

Cancro: in amore si recupera in questo fine settimana, quelli che vogliono fare un passo importante devono darsi da fare. Le amicizie sono importanti e cuori solitari potrebbero riscoprire un vero sentimento. Nel lavoro se avete lanciato qualcosa nel passato ora cominciate a raccogliere i frutti, attenzione solo alla posizione di Saturno che crea disagi.

Leone: in amore non cercate soluzioni in queste giornate che andranno a rallentatore, anche se nel complesso siete molto motivati e pronti a prendere decisioni.

Advertisement

I migliori video del giorno

La luna sarà nel segno, ma nel Lavoro evitate i conflitti e siate cauti nelle relazioni con gli altri.

Vergine: in questo weekend cercate di lasciarvi prendere dalla pigrizia, soprattutto se ci sono state delusioni in passato. Cercate soluzioni se avete vissuto delle crisi. Anche nel lavoro arrivano soluzioni e occupatevi maggiormente di voi.

Bilancia: per i sentimenti alcune insoddisfazioni sono forti, cercate di fare tutto con calma. Ci saranno degli avvenimenti inattesi che agiteranno il vostro animo. Attenzione a Marte che inizia un transito pesante e porta difficoltà nel lavoro.

Scorpione: in amore cercate nuove soluzioni, siete motivati e organizzati ad un nuovo incontro. Intenzioni favorite, siate positivi in tutto perché la situazione generale è dalla vostra parte, anche a livello lavorativo. Qualche momento di calo per il fisico.

Sagittario: in queste giornate non mancheranno i pretesti per discutere in amore, attenzione se frequentate una persona dei pesci. Non avete vissuto momenti facili, ma il recupero arriverà a breve [VIDEO].

Intuizioni e novità lavorative, potreste cambiare un accordo.

Capricorno: con una persona dei gemelli potreste fare qualcosa in più, i nuovi progetti partono bene. Attenzione ad alcuni piccoli dubbi. Nel lavoro il weekend sarà interessante, potreste programmare qualcosa di fondamentale per la vostra vita ed attività nel prossimo settimana. Agitazione per il fisico in questi due giorni.

Acquario: in amore siete ancora in fase di recupero e non è escluso che arrivi una buona soluzione in questo weekend. Cercate di evitare soltanto i contrasti troppo. A livello lavorativo le prossime due giornate porteranno qualche ricavo dal punto di vista economico, anche se i progetti da varare non mancheranno. Novità entro febbraio.

Pesci: in amore le coppie in crisi devono parlare, queste giornate portano emozioni interessanti. Vi sentite molto più comprensivi rispetto agli ultimi due giorni ma ancora non è il massimo. Situazione generale non esaltante per il lavoro, bisogna decidere qualcosa di nuovo, ma attenzione a Giove contrario.