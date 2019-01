Advertisement

In questo mese di Febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e dal 4 Venere nel segno del Capricorno. Nettuno in Pesci e Giove nel Sagittario (con Venere a fargli compagnia per i primi tre giorni). Mercurio dapprima in Acquario si sposterà in Pesci giorno 10. Urano ancora retrogrado in Ariete e Marte in Toro. Nodo Lunare in Cancro tra la prima e la dodicesima casa nell'arco del mese.

Sul podio

1° posto Capricorno: col fresco apporto di Venere dai primi giorni di febbraio unito al costante supporto di Plutone e del rigido Saturno i nativi avranno il vento in poppa per i progetti lavorativi ricevendo probabilmente anche qualche gratificazione economica.

Settimane centrali da dedicare anche all'amato bene.

2° posto Toro: la tenacia influssa da Marte assieme ai pianeti lenti nel loro elemento garantirà prestazioni più che soddisfacenti nell'ambiente lavorativo.

La seconda parte del mese sarà bene dividere le energie tra amore e lavoro, in modo da non scontentare nessuno.

3° posto Leone: primi dieci giorni per spingere sull'accelleratore nei progetti lavorativi, a maggior ragione quelli autonomi. Sarà bene stimolare la creatività visitando luoghi nuovi e conoscendo persone diverse dall'ordinario. Da giorno 11 l'amore reclamerà attenzione ed i nativi faranno bene a dedicargli il tempo necessario. [VIDEO]

I mezzani

4° posto Sagittario: influssi positivi ma decisamente stancanti. Le incombenze lavorative potrebbero garantire gratificazioni morali ed economiche ai nativi ma, d'altro canto, stancarli e stressarli parecchio. Sarà bene ritagliarsi ampi momenti di relax.

5° posto Pesci: grazie all'entrata di Mercurio nel loro segno giorno 10 i nativi potranno uscire dal torpore di gennaio e far fungere nuovamente pensieri e idee senza cadere nella facile nostalgia.

Il lavoro potrebbe ancora essere irto di ostacoli ma questa posizione è dettata principalmente dall'avarizia astrale di questo 2019 e febbraio potrebbe essere uno tra i migliori mesi dell'anno.

6° posto Acquario: la prima metà del mese potrebbe essere più soddisfacente rispetto alla seconda. Sarà bene concentrare forze e idee sino a giorno 14 per poi godersi i frutti del lavoro svolto rallentando i ritmi.

7° posto Gemelli: un mese di scoperte. Facendo seria attenzione al mondo circostante i nati del segno potrebbero scoprire alcuni segreti o omissioni che, sino a questo momento, non riuscivano a notare.

8° posto Bilancia: meglio l'amore del lavoro. Le incombenze lavorative per il mese di febbraio potrebbero rappresentare una vera e propria montagna da scalare evitando anche gli ostacoli dei colleghi. Per fortuna l'amore regalerà qualche soddisfazione da giorno 21.

9° posto Scorpione: febbraio sottotono nelle questioni amorose e, dal 10 al 24, anche nelle incombenze lavorative. Sarà bene dedicarsi al lavoro nei giorni più favorevoli per ottenerne maggiori risultati.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: scontrosi e possessivi. Gli influssi planetari renderanno i nativi dal litigio facile ed inclini alle parole 'grosse'. Sarà bene che evitino certi comportamenti perchè gli astri di febbraio difficilmente perdoneranno altri colpi di testa e l'amore potrebbe essere messo seriamente in discussione. Meglio il lavoro nei primi 10 giorni.

11° posto Vergine: pur essendo un segno che ha molti pianeti nel suo elemento [VIDEO], purtroppo per i nativi, ha anche forze opposte parecchio ostinate ad ostacolarli. Sarà per questo che il lavoro sarà sotto stretta osservazione e non saranno pochi inati del segno che potrebbero ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.

12° posto Cancro: il lavoro non ingrana e l'amore si raffredda. Plutone e Saturno opposti renderanno molto complicati i rapporti lavorativi per i nativi. Privilegiati i lavoratori autonomi. Venere opposta da giorno 4 renderà instabili le relazioni amorose. Sarà bene attendere tempi migliori senza scatenare un putiferio.