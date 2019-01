Annuncio

Dagli ultimi giorni di febbraio sino a fine anno per i nati nel segno del Capricorno si prospetta un crescendo di possibilità e successi. Inossidabili Plutone e Saturno a favore nel loro segno. Urano e Nettuno da marzo recheranno ulteriori benefici espansionistici.

Lavoro

Saturno in Capricorno ha messo l'accento sui rapporti lavorativi dei nati Capricorno rendendoli spesso aspri e conflittuali col solo obiettivo di plasmare positivamente il cocciuto carattere dei nativi.

Da marzo le 'lezioni' del severo pianeta si faranno più leggere e sopportabili tanto da rendere i nativi consci delle possibilità future senza malumori di sorta. Si rischiareranno i rapporti con capi e colleghi e, di conseguenza, l'ambiente lavorativo risulterà più conciliante.

I lavoratori autonomi del Capricorno potranno avere idee geniali che metteranno in atto celermente con ottimi risultati al seguito. Sarà bene non farsi sfuggire determinate intuizioni in quanto potrebbero determinare la vita lavorativa e carrieristica dei nativi per molto tempo. Risulterà preferibili non andare alla ricerca di soci e collaboratori, perché le vedute contrastanti potrebbero mettere in serio pericolo lo sviluppo del progetto ed i guadagni che ne derivano.

Amore

Nelle questioni amorose saranno le coppie ad essere favorite. Quando un Capricorno prova un sentimento d'amore è necessario per lui avere le 'spalle coperte' in termini economici. Gli astri del 2019 vorranno che il sentimento voli sulle ali dell'entusiasmo anche perché i nativi potranno contare su lauti guadagni.

I single tenderanno a 'flirtare' senza alcun impegno [VIDEO].

Pochi cercheranno l'anima gemella ma Cupido sarà di diverso avviso e, tra un flirt e l'altro, potrebbe mettergli di fronte una persona speciale per loro.

Benessere

Il 2019 sarà favorevole per addentrarsi nei meandri di un nuovo sport [VIDEO] e anche per cambiare drasticamente la propria dieta. Nel primo caso Urano favorirà successi sportivi grazie alla grinta e tenacia di cui potranno godere quest'anno i nativi. Per quanto riguarda la dieta sarà bene che i nativi si ricordino che per l'equilibrio del proprio benessere psico-fisico è essenziale un'alimentazione sana ed equilibrata. In questo percorso è fondamentale il buon funzionamento del processo metabolico.

I segni affini del 2019: Vergine, Toro e Scorpione.

I segni anti-Capricorno del 2019: Ariete e Cancro.