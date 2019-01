Annuncio

L'appuntamento mensile dell'Oroscopo individuale vede protagonista l'Acquario, un segno aperto alle amicizie, magnanimo e intraprendente. Semplici e riservati, i nati sotto il segno dell'Acquario sfruttano la sfera intellettuale per emergere dal "guscio", mettendo in pratica i loro progetti e consolidando amicizie preziose. Analizziamo le previsioni astrologiche del mese di febbraio nell'oroscopo dell'Acquario, puntando un riflettore "stellare" sull'amore e la fortuna nel lavoro di questo segno gentile e onesto.

L'Acquario e l'amore nell'oroscopo individuale di febbraio

Per voi amici dell'Acquario le amicizie contano, vi piace circondarvi di persone e allacciare relazioni profonde basate sulla lealtà e i legami affettivi.

Occhio però a selezionare bene le vostre conoscenze, altrimenti rischierete di mandare a monte la realizzazione dei vostri progetti. Circondatevi delle amicizie giuste, quelle che davvero contano, basate su sentimenti sinceri. La vostra capacità intellettuale non mancherà un colpo nell'individuare la persona giusta nel mirino dei sentimenti. La prima settimana del mese per voi "acquarini" punterà sull'innovazione dei sentimenti. Sarete più indipendenti e autonomi, vivendo le emozioni con maggiore apertura mentale. Se in amore Mercurio il mese scorso vi ha nascosto un problema amoroso rendendovi la vita più facile, in febbraio la verità verrà a galla. Si sa, tutti i nodi vengono al pettine, ma voi saprete cosa fare prendendo in mano la situazione e risolvendola con freddezza. Come un "mago dei giochi di prestigio", saprete incantare il vostro partner, stupendolo con le vostre abilità fantasiose.

Cercate di tenere a bada la vostra caparbietà in amore, non potete avere sempre ragione. Giove nel vostro domicilio durante tutto il mese equilibrerà anche una certa aggressività nei confronti del partner, elargendo conforto e fortuna. E i single? Urano dalla prima casa diventerà alleato dei cuori solitari, facendovi afferrare le opportunità al volo. Rischierete di scottarvi con il fuoco dell'amore ma questo sarà un rischio che dovrete correre perché soprattutto a metà mese, darete un cambio radicale alla vostra vita sentimentale.

Lavoro e finanze per l'Acquario: ecco le previsioni astrologiche di febbraio 2019

Febbraio è un mese ricco di aspettative per voi amici dell'Acquario, potrete godere di succulente novità capaci di farvi realizzare i progetti in cantiere, con coraggio e puntando sulle vostre potenzialità. Urano e Giove risulteranno potenti alleati: grazie a loro potreste ricevere anche una proposta di avanzamento di carriera. Più sicuri delle vostre capacità organizzative, punterete così al successo basandovi esclusivamente sulle vostre forze.

Seguite le vostre intuizioni e non sbaglierete, Mercurio nel vostro domicilio nei primi del mese vi garantisce un'ampia capacità di visualizzazione ma spetta a voi non temporeggiare troppo. Formate dei gruppi cooperativi dei quali voi diverrete il leader, sfruttando al meglio le vostre idee e quelle degli altri, cooperando insieme con professionalità e originalità. Saturno in Capricorno vi porrà davanti delle scelte, facendovi decidere di puntare la vostra attenzione su alcune persone che davvero contano. Sarà una scelta fortunata che vi procurerà benefici soprattutto a marzo. E le finanze? Arriveranno regali, aumenti di stipendio che riguarderanno alcuni vostri parenti, un mutuo che termina ma per quanto concerne le vostre finanze, si consiglia di tenere in modo prudente un gruzzoletto da parte.