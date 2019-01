Advertisement

L'Oroscopo dell'amore dei single dedicato alla giornata di venerdì 11 gennaio punta il dito sui sentimenti, aprendo gli orizzonti di ciascun segno zodiacale per creare nuove coppie. I transiti planetari sono favorevoli in particolar modo per l'Ariete, il Cancro, il Leone e l'Acquario. Anche il sagittario se la cava alla grande, "acciuffando" la fortuna per i capelli. Oltre alle possibilità di conquista dei segni zodiacali [VIDEO], daremo delle dritte utili sulle affinità di coppia, così sceglierete la persona giusta per condividere insieme felicità e amore.

Previsioni astrologiche dell'amore dei single con affinità zodiacali

Ariete: investite la vostra grinta impiegando il tempo libero per approfondire nuove conoscenze, vivrete con ottimismo e apertura mentale le successive esperienze amorose, sciogliendo le difficoltà come neve al sole.

Voi amici dell'Ariete [VIDEO]potrete condividere i sentimenti con un Gemelli o un Acquario.

Toro: non conquistate l'amore a suon di regali e fate attenzione alle relazioni che intraprendete cari amici del Toro, potrebbero uscire fuori delle prove difficili da superare. Selezionate bene le nuove conoscenze, stringendo rapporti amorosi con un Capricorno o Pesci.

Gemelli: le novità amorose procedono un po' a rilento. Anche se l'amore non va nel verso che desiderate, non è detto che dovete chiudervi in voi stessi. Magari una persona speciale è lì che desidera un po' delle vostre attenzioni, meglio se è un Ariete o Bilancia.

Cancro: scioglietevi all'amore e approfittate delle buone opportunità che i pianeti vi offrono, da vivere con fiducia in voi stessi e senza tentennamenti insieme a un toro o Scorpione.

Leone: Venere in trigono vi rende la vita più leggera e radiosa. Potrete vivere l'amore intensamente e anche il matrimonio vi sembrerà una splendida istituzione. Puntate su un Ariete o Sagittario.

Vergine: attenzione a non lasciarvi andare all'apatia, a un certo punto vi sembrerà che tutto ciò che avete costruito finora crolli all'improvviso. Attingete alla vostra tenacia per superare le difficoltà amorose e cercate di intrecciare i futuri rapporti amorosi con uno Scorpione o Toro.

La passione è dietro l'angolo nell'oroscopo dedicato ai single

Bilancia: non pensate più ai vecchi amori, appartengono al passato e aprite le porte del vostro cuore a nuove passioni, sono in arrivo nuove relazioni con un Leone o Gemelli.

Scorpione: siete in piena evoluzione e cercate di migliorarvi sempre più, per rimettervi in gioco alla grande. Attenzione alle gelosie che vi avvolgono come in una nebbia, nascondendovi la verità. Diradando la foschia potreste incontrare un un Capricorno o Pesci.

Sagittario: la congiunzione di Giove con Venere vi rende magnetici e la felicità è assicurata con questo binomio vincente.

Il successo è lì dietro l'angolo, approfittatene per uscire di più e incontrare Ariete o Bilancia.

Capricorno: puntate sulla vostra intelligenza per conquistare la persona amata, leggendogli negli occhi e nel cuore. Se poi l'amato/a è una vergine o Scorpione, la relazione sarà al top.

Acquario: aprite i vostri orizzonti all'amore, abbracciando tutti i sentimenti nel vasto cielo dello Zodiaco. Circondatevi di amici che contano, chissà che non vi ritroviate un anello al dito, convolando a nozze con Sagittario o Ariete.

Pesci: frequentate nuovi posti e ampliate i vostri stimoli allargando la cerchia di amici. Lasciatevi andare al divertimento, chissà che un Toro o un Cancro non possano diventare qualcosa di più di un amico.