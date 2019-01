Advertisement

L'Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 è arrivato, ben disposto a dare assistenza sul giovedì di prossimo arrivo. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Partiamo come sempre col dare una breve infarinatura alla situazione generale: ansiosi di sapere quali sono i segni fortunati di mercoledì? [VIDEO] Certi della risposta affermativa, senza tergiversare oltre iniziamo subito con l'affermare che quest'oggi a gongolare, grazie alle effemeridi particolarmente positive, saranno gli amici Scorpione, Capricorno e Pesci, certamente agevolati dall'Astrologia del momento.

Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà in questa parte della settimana, gli astri puntano decisamente la lente in direzione dell'Acquario.

Secondo le previsioni di giovedì 10 gennaio il generoso segno di Aria sarà costretto, volente o nolente, a chinare la testa di fronte a turbolenze astrali di difficile governo. Adesso, andiamo pure a dettagliare in modo approfondito la giornata analizzando i settori legati all'amore e al lavoro, prima però sarà senz'altro meglio passare in rivista la classifica stelline generale.

Classifica stelline 10 gennaio 2019

Il fine settimana bussa alle porte del cuore? Tranquilli, ad esaudire parte dei desideri e delle speranze in merito alla giornata del prossimo giovedì ci pensa l'Astrologia. Tante le sorprese oggi in scaletta, affiancata da piccole novità interessanti soprattutto Scorpione, Capricorno e Pesci decisamente in risalita. Pronta a fare le differenza, la nuova classifica stelline interessante il giorno 10: appena svelata, mostra in primo piano il segno dello Scorpione, quest'oggi valutato al "top del giorno".

A seguire altri due specialissimi segni che andremo subito a scoprire nella tabella posta di seguito. Vai con il resoconto giornaliero segno per segno:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Acquario.

Oroscopo amore e lavoro, la giornata

Bilancia - Il prossimo giovedì sarà di certo abbastanza buono per voi "bilancini". In amore, una dolce sensazione di appagamento, di calore che date o che ricevete dagli altri, concorrerà senz'altro ad accrescere la vostra sicurezza. Certamente sarete spinti a dare il meglio di voi verso il partner, quindi non deludete eventuali aspettative in tal senso. Single, in amore lo sapete, tutto può succedere: basterà un'occhiata fugace, uno sguardo silenzioso o un attimo galeotto certamente più efficiente di mille parole. Semplicemente, potrebbe far tanto anche un solo semplice sorriso fatto col cuore: eccovi pronti per innamorarvi di nuovo! Date ascolto alle previsioni del giorno, lasciate ogni timidezza e datevi da fare, cosa aspettate? Nel lavoro invece, proseguirà tutto abbastanza tranquillamente.

Seppur senza soste, diciamo che riuscirete finalmente a tirare quel famoso "sospiro di sollievo", comunque solo a fine giornata.

Scorpione "top del giorno" - Partirà decisamente "alla grande!" questo vostro giovedì di metà settimana. Uno spettacolare Marte, nel contempo speculare positivo ed in ottimo trigono con Venere potrebbe agevolare di molto i rapporti sentimentali. In amore, dunque, la vostra affascinante personalità, se ben stimolata dall'attuale cielo amico, senz'altro sarà la miscela vincente in grado di favorire le occasioni migliori. Ad avere riscontri certamente ottimi sarà soprattutto la coppia: il rapporto a due risentirà positivamente del frangente, quindi sfruttate la giornata per dare un colpo di mano alle divergenze o diversità di vedute. Single, oggi e per molto tempo ancora le stelle vi saranno amiche. Allora, approfittate di tanta benevolenza, magari anche rischiando un tantino di più soprattutto se siete alla ricerca dell'amore perfetto. Dai, correte a prendere ciò che vi spetta, osate pure senza timore! Nel lavoro, le stelle sembrano guardare proprio voi dello Scorpione: avrete l'opportunità che tanto cercavate mettendo in mostra la vostra professionalità. Otterrete credibilità e stima.

Sagittario - In arrivo un giovedì 10 gennaio in linea di massima buono. Senz'altro la giornata di metà settimana sarà piacevole, ma solo a tratti e con grosse discontinuità: comunque un buon inizio. In amore, un progetto in comune col partner, un viaggio o in un'impresa in cui avete riposto grandi speranze potrebbe ricevere il beneplacito delle stelle. Pronti a godere delle magnifiche sorprese regalate da astri senz'altro super-positivi? Single, fatevi trovare pronti per un'occasione speciale, non rischiate però di farvela sfuggire oppure non fatevi trovare impreparati. Dunque, la cosa migliore da fare in questa parte della settimana, per molti di voi abbastanza impegnativa, sarà quella di saper ascoltare le esigenze della persona a cui vorreste donare il vostro cuore. Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno e potreste trovare molto presto dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Capricorno - Giornata splendida, a tutto tondo con l'ottima opportunità offerta al momento dalle stelline quotidiane. Valutata nelle predizioni di giovedì come magnifica, in amore potrebbe davvero essere una giornata frizzante [VIDEO], specialmente perché nel vostro cielo astrale ci sarà tanta vitalità sostenuta a piene mani dai buoni flussi di origine planetaria. In pratica vi si presenteranno tante occasioni da non perdere oppure senz'altro da condividere con lui/lei. Riuscirete perfino ad essere più aperti e dolci rinunciando per una volta alla vostra proverbiale precisione: cosa non da poco che, di sicuro, verrà apprezzata moltissimo dal vostro partner. Ottimo così! Single, non rimanete un minuto di più a riflettere sugli errori del passato, ok? Approfittate piuttosto della vita e delle occasioni che vi offrirà in futuro, per molti di voi potrebbe essere la garanzia di assoluta libertà nei rapporti. Nel lavoro, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti: approfittate di questa benevolenza dalle stelle per esporre i vostri progetti ai superiori.

Acquario - Una giornata valutata dagli astri con il simbolo del "sottotono". In programma per qualcuno, critiche insensate e/o sarà oggetto di sforbiciate sibilline (decisamente alle spalle!): il motivo, gelosia o invidia? Scegliete voi! In campo sentimentale invece, qualche screzio in amore potrebbe esserci, il che potenzialmente potrebbe favorire litigi passeggeri soprattutto a fine giornata. Alla lunga tutto si risolverà e l'armonia sarà ristabilita, ma quanto impegno! Single, qualcuno dopo avervi esasperato con allusioni o pretese assurde, senz'altro sta già cercando di farvi passare dalla parte dell'isterico: mantenete la calma e tutto passerà, ok? Anche perché le stelle vi daranno presto il loro proverbiale appoggio. Nel lavoro invece, le vostre mansioni odierne potrebbero rivelarsi un tantino pesanti e poco soddisfacenti. Diciamo che dovrete attendere fino a che non vi sia altro spazio per potervi esprimere al meglio. Ad alcuni potrebbero arrivare notizie finalmente positive, specialmente per tutti quelli che sono in attesa di un impiego.

Pesci - Questa metà della settimana si presenterà davvero con le carte in regola per noi "pesciolini". La partenza del periodo sarà buonissima, in primis nel comparto sentimentale. Parlando d'amore, secondo l'oroscopo del giorno 10 gennaio al vostro segno senz'altro gioverà la giornata a cinque stelle messa in conto dall'Astrologia quotidiana. Inizialmente, il periodo sarà da annoverare come uno tra i più convincenti, anche perché sarete sostenuti da situazioni astrali altamente positive nel periodo. Insomma, un giovedì tutto all'insegna di interessanti prospettive che, se unite ad un pizzico di magia (il che non guasta mai) daranno riscontri molto interessanti. Se single invece, soprattutto se avete paura di iniziare un nuovo amore (e sapete bene il motivo, vero?), basterà spegnere l'interruttore della mente e lasciarvi guidare solo dalle emozioni che il cuore senz'altro vi regalerà. Nel lavoro infine, una nuova attività si profila all'orizzonte, pronta ad entusiasmarvi: sarete molto felici dei nuovi compiti che potrebbero esservi affidati.