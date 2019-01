Annuncio

Il periodo settimanale che va dal 21 al 27 gennaio potrebbe essere molto duro per molti segni, vuoi per lo stress come l'Acquario ed il Sagittario, oppure per dei tradimenti nelle amicizie come il Capricorno o una dose di orgoglio che non dovrebbe esserci come nel caso della Bilancia.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questa settimana vedrete finalmente i primi frutti del vostro duro lavoro, e a cominciare da mercoledì potreste avere l'occasione di investire su qualcosa che covavate da molto tempo.

Ovviamente è doverosa la vostra attenzione, perché come di consueto le possibilità di ottenere "fregature" sono sempre in agguato [VIDEO]. Se in amore potreste avere qualche piccola divergenza, nulla intaccherà il legame forte che voi e i vostri partner: siete delle coppie di ferro e i single stavolta potrebbero davvero trovare una relazione duratura.

Toro: lo stimolo di lasciarvi andare a cui siete stati messi alla prova in questa settimana sortirà i primi effetti, a cominciare dal lavoro che dalla seconda metà della settimana sarà sempre più spigliato dunque quasi più "divertente" ai vostri occhi e per finire con l'amore, anche qui molto più spinto e decisamente giocoso. Potrebbero esserci ricadute sul piano della salute, con del nervosismo o con un semplice raffreddore, quindi riguardatevi.

Gemelli: vi sentirete diversi nella settimana che parte lunedì 21 gennaio, innanzitutto perché proverete molta più complicità all'interno della coppia. Questo dettaglio grazie all'aiuto di Giove influirà positivamente anche nell'impiego che vi impegnerà ma in modo molto più piacevole. Sulla salute siete i pochi che possono vantarne una di acciaio, dovreste soltanto dare una occhiata ai vostri "punti deboli", ogni tanto.

Cancro: anche se ogni tanto ripensate con ostinazione alle cose passate, avete finalmente messo un limite su ciò che si può rimediare e ciò a cui non è possibile fare un cambiamento. Lo stesso avverrà anche per le delusioni a sfondo amoroso. Il partner attuale sembra sia consapevole di questo, e questa settimana saprà come rendervi essenziali e importanti. Anche se ci sono alcuni incarichi da parte del capo che probabilmente sono fuori dalla vostra portata, nel weekend potreste davvero fare un cambio di rotta in ambito finanziario.

Leone: sta per arrivare il giorno in cui vi farete un resoconto del tutto personale sull'andatura di gennaio, e questo giorno potrebbe fissarsi fra giovedì e venerdì, ovvero i due giorni in cui gongolerete e direte a voi stessi di essere pienamente soddisfatti del vostro operato lavorativo. Concedetevi delle serate calde con il partner e distenderete i nervi e darete alle vostre notti delle ore più rosee.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le buone occasioni non vi mancano ma spesso peccate di orgoglio, e ciò potrebbe seriamente compromettere la vostra carriera lavorativa.

Tuttavia, potreste rivelarvi più accondiscendenti nella seconda metà della settimana: una piccola promozione inaspettata potrebbe essere un incentivo a fare di meglio senza lamentarsi. Potreste essere una calamita per il partner, oppure per qualcuno che vi osserva da tempo. Non siate noiosi con i vostri discorsi di lamentele.

Scorpione: qualcuno martedì potrebbe farvi arrabbiare e scatenare il mare dentro di voi. L'appoggio di qualcuno che vi comprende sarà pienamente essenziale, ma pensate al fatto che dovreste risolvere la faccenda, qualunque essa sia, faccia a faccia con la persona che vi crea così tante noie. Chiarirsi è sempre meglio che ingaggiare battaglia. Un investimento non troppo grande potrebbe essere di aiuto per i vostri desideri più innocui ma più reconditi.

Sagittario: un nervosismo come mai lo avete avuto sarà la caratteristica dominante di questa settimana, ma non disperate: sicuramente uno spiraglio di luce si presenterà da mercoledì in poi, quando avrete occasione di trovare un amico, nuovo o vecchio che sia, per sfogarvi. Non assillate il partner però, perché dovrebbe esserci sempre della reciprocità e se non voi sarete già tartassati dai vostri problemi e poi non vorrete sentire nient'altro c'è qualcosa che non quadra.

Capricorno: il tempo di stare sempre sulle sue sembra lontano, ma con alcuni tradimenti anche piccoli potreste nuovamente scivolare nella diffidenza cieca. L'unico modo per non incappare in queste situazioni è studiarvi meglio le persone che vi circondano. Nel frattempo una inaspettata influenza di Venere farà scattare l'eros con il vostro partner a partire da lunedì stesso. Per quanto riguarda la vostra salute, vi basta qualcosa che vi piace particolarmente per rimettervi in sesto.

Acquario: lo stress sarà un nemico molto ostico da combattere in questa settimana, ma voi avete le armi giuste: ad esempio, i vostri innumerevoli interessi ed hobby che riescono a catturarvi potrebbero mitigare una situazione di insofferenza che altrimenti potrebbe aumentare giovedì sera. Il lavoro procederà alla grande [VIDEO] e non avrete modo di lamentarvi, ma non eccedete in acquisti perché molti potrebbero rivelarsi del tutto vani.

Pesci: sarete con gli occhi fissi sulla vetta e non riuscirete a distogliere lo sguardo finché non raggiungerete se non il massimo, almeno la maggioranza di ciò a cui ambivate. Non sarete dello stesso avviso per quanto riguarda il partner, anzi, probabilmente lo lascerete un po' da parte per la prima parte della settimana. Dalla seconda però potreste davvero fare faville. L'importante è dimenticare la vostra proverbiale pigrizia.