Nuova settimana in arrivo per i dodici segni zodiacali. Scopriamo le previsioni segno per segno riguardanti il lavoro, la salute e l'amore per le giornate comprese tra lunedì 14 e domenica 20 gennaio [VIDEO] 2019.

Ariete: la settimana sarà positiva per il segno, potrebbe succedere qualcosa di bello sia in campo lavorativo che sentimentale. Per quanto riguarda la vostra professione, potrete ricevere una ottima ricompensa. Con la luna e Venere in buon aspetto, le stelle sono dalla vostra parte.

Per quanto riguarda i sentimenti, le coppie forti lo diventeranno ancora di più, quelle nate da poco iniziano a fare dei bei progetti.

Toro: sono in arrivo delle buone notizie per voi, soprattutto la parte centrale della settimana sarà positiva.

Per quanto riguarda il campo lavorativo, potrebbero esserci delle questioni economiche da sistemare, ma con Giove dalla vostra parte potrete farlo. Per quanto riguarda i sentimenti, l'inizio della settimana sarà importante per chiarire alcune questioni.

Gemelli: in campo sentimentale potrebbero nascere delle complicazioni, non sarà semplice sistemarle. Non mancheranno dei disguidi, possibili le polemiche. Per quanto riguarda il campo lavorativo, le stelle invece sono buone, potete fare dei passi avanti. La settimana sarà caratterizzata da tensioni, soprattutto nella parte centrale.

Cancro: potreste sentirvi stanchi in queste giornate, la parte conclusiva sarà quella in cui vi sentirete un po' più energici. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno è in opposizione, potrebbero nascere delle complicazioni.

Per quanto riguarda i sentimenti, è un momento di scelte importanti per il segno.

Leone: con la luna favorevole vivrete una buona settimana, soprattutto nella parte conclusiva. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è importante, soprattutto i giovani potrebbero ricevere delle conferme. Per quanto riguarda il campo sentimentale, se una persona vi interessa, fatevi avanti questo è il momento giusto. Giornate interessanti quelle di inizio settimana.

Vergine: sabato e domenica saranno per voi giornate positive, potreste anche prendere delle decisioni. In campo lavorativo, potrebbero esserci dei cambiamenti. Per quanto riguarda il campo sentimentale potrebbero esserci delle incomprensioni, cercate di gestirle al meglio.

Bilancia: in questa settimana evitate azzardi, soprattutto nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare delle idee interessanti, potreste lanciare dei buoni progetti. In amore, potrebbero nascere delle complicazioni non si da sistemare, cercate di non alimentare discussioni.

Potrete comunque risolvere delle crisi del passato.

Scorpione: la seconda parte della settimana sarà la migliore, possono arrivare delle interessanti richieste. Per quanto riguarda il lavoro, non mancheranno delle intuizioni. Evitate discussioni, soprattutto nella prima parte del periodo. Per quanto riguarda il lato amoroso, con Mercurio in ottimo aspetto, potrebbero arrivare delle conferme.

Sagittario: in questo periodo potreste fare degli incontri interessanti, conoscere l'anima gemella. Con Venere e Giove dalla vostra parte, potrebbero nascere dei nuovi interessi. Per quanto riguarda il campo lavorativo, è un buon momento di recupero per voi. Favoriti anche viaggi di lavoro. La prima parte della settimana sarà la più interessante per voi.

Capricorno: lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate ottime per portare avanti dei progetti lavorativi ai quali tenete molto. Cercate di non stancarvi nel weekend. Per quanto riguarda il campo sentimentale, sentite l'esigenza di certezze, avrete bisogno di conferme da parte del partner.

Acquario: con il transito di Venere favorevole, soprattutto nell'ultima parte della settimana, potrete vivere delle belle emozioni. In questo periodo potrete lasciarvi andare, evitando di contenere i vostri sentimenti. [VIDEO] Per quanto riguarda il lavoro, Giove non è più contrario, per questo motivo le situazioni possono sistemarsi. Evitate gli azzardi, risparmiate le forze.

Pesci: nel concludersi della settimana vivrete dei momenti di recupero, la giornata migliore sarà quella di domenica. In campo lavorativo potreste avere dei problemi legati al campo economico. Per quanto riguarda i sentimenti, avete voglia di innamorarvi, in questo periodo potrete fare degli incontri importanti.