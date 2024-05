L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024 per la fortuna toccherà con le sue mani i nati sotto i segni di terra, riuscendo anche a raggiungere i segni di aria. Molto probabilmente per i segni di acqua sarà opportuno mettersi in pausa.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna, segno per segno.

L'oroscopo fortunato: idee per Toro

1° Toro: finalmente ritorneranno a brillare tutte quelle idee che avete messo da parte per poterle sfruttare successivamente. Ci sarà una fortuna tale da riuscire a sbaragliare tutta la concorrenza sul posto di lavoro, mentre le occasioni d fare affari d'oro fioccheranno come molto probabilmente non hanno mai fatto nel corso di quest'anno.

Continuate così.

2° Bilancia: stimolare la creatività sul lavoro ora sarà estremamente semplice, soprattutto se la vostra squadra di lavoro si dimostrerà più affiatata che mai come in questa settimana. Finalmente avrete a disposizione nuove opportunità per far fiorire i vostri guadagni in modo molto più significativo e veloce, dimostrando così di avere molti assi nella vostra manica.

3° Acquario: secondo l'oroscopo il vostro segno dello zodiaco sarà uno dei favoriti sul lavoro, più nello specifico su quello pratico. Sarete molto pragmatici e celeri nella vostra mansione, e non sarà difficile prevedere che molti colleghi si affideranno a voi per poter tirare fuori il massimo profitto. Sarete imbattibili nell'ambito comunicativo.

4° Vergine: destreggiarvi sul lavoro sarà molto più semplice con questa bella fortuna a portata di mano. Potreste vincere molte delle sfide che in tempi recenti vi hanno tenuti sotto scacco a lungo. Premere sull'acceleratore caricandovi di nuovi impieghi sarà una mossa molto positiva per i guadagni.

Ottimi affari per Gemelli

5° Gemelli: gli affari andranno a gonfie vele, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Questa settimana si colorerà di fortissime novità per le questioni finanziarie, mentre si concluderanno parecchie situazioni abbastanza ostiche per quanto riguarda il settore burocratico. Sicuramente avrete una mente molto più dinamica e brillante del solito.

6° Ariete: non si verificheranno situazioni che potrebbero mettere in difficoltà le vostre energie sul lavoro. Prenderete delle decisioni che cambieranno in meglio la vostra vita professionale, forse anche con degli effetti positivi per la vostra carriera. Molte delle energie a vostra disposizione in questo momento non saranno impiegate invano.

7° Capricorno: state planando su un terreno molto più difficoltoso sul lavoro, di conseguenza questa settimana non sarà tranquilla sul piano professionale. Dovrete dimostrare di saper fare molto e di non avere doppi fini che potrebbero mettere a repentaglio qualche progetto in corso. Siate più liberi dal punto di vista mentale.

8° Sagittario: nella settimana dal 13 al 19 maggio 2024 il vostro segno dello zodiaco potrebbe trovare delle piccole difficoltà puntellate nel corso delle giornate.

Però la vostra arguzia vi permetterà di destreggiarvi bene fra le varie peripezie che incrocerete sul vostro cammino. Non avrete molta voglia di comunicare, preferirete un lavoro solitario e tranquillo.

Criticità per Leone

9° Leone: con i colleghi potrebbero esserci delle forti criticità, forse a causa di una divergenza di intenti troppo grande per trovare una soluzione nell'immediato. Secondo quanto riportato dall'oroscopo avrete un po' di vantaggio con la fortuna se il vostro lavoro sarà secondario rispetto agli impegni da portare avanti. Non sempre riuscirete a far quadrare i conti nelle vostre tasche.

10° Cancro: molto probabilmente sarete scarichi al punto da voler evitare anche le persone che vi circondano sul lavoro.

Le finanze avranno bisogno di una attenzione molto più minuziosa rispetto al solito. Qualche idea potrebbe arrestarsi prima che possiate cominciata, mentre i guadagni non saranno all'altezza delle aspettative, non con gli affari.

11° Pesci: secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, purtroppo di affari ce ne saranno molto pochi. Il lavoro potrebbe invece impegnarvi molto senza che riusciate ad ottenere i guadagni sperati. La tenacia che vi ha sempre caratterizzato potrebbe andare letteralmente in letargo. Avrete bisogno di una pausa da tutto e da tutti in questo momento.

12° Scorpione: dovrete attendere un po' di giorni prima che possiate vedere uno spiraglio significativo che possa condurvi verso il successo. Ora molte opportunità potrebbero rimanere ferme in attesa di una fortuna che possa realmente fare la differenza. Cercate di non essere troppo dispendiosi con il vostro denaro.