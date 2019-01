Annuncio

In questo giovedì 24 gennaio 2019 troviamo Giove e Venere in Sagittario. Marte e Urano in Ariete. Mercurio, Saturno e Plutone in Capricorno. Luna in Vergine e Sole in Acquario. Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella terza casa.

Toro scontroso

Ariete: gli sfavorevoli influssi lunari andranno ad inficiare la serenità dei nativi questo giovedì. Favoriti i nati con ascendente in Vergine [VIDEO].

Toro: l'influenza odierna dei pianeti renderà burberi i nati del segno nelle questioni amorose e con la famiglia d'origine.

Più favorevole lo svolgimento delle incombenze lavorative.

Gemelli: giovedì in cui regnerà la confusione mentale e relazionale, Sarà bene non dare adito a piccole perplessità amorose che potrebbero attraversare la mente dei nativi.

Cancro: nostalgia canaglia. Sole e Luna spingeranno i nati Cancro a rimuginare su vecchie questioni amorose rendendoli nostalgici ed immalinconiti.

Vergine stacanovista

Leone: giornata sottotono dati gli influssi astrali poco favorevoli. I nativi si barcameneranno tra lavoro ed amore ricavandone ben poche soddisfazioni.

Vergine: dalla mattina alla sera si dedicheranno alle questioni lavorative senza sosta ricevendo l'apprezzamento dei colleghi. Amore salta un giro [VIDEO].

Bilancia: giovedì da dedicare al relax. Gli influssi astrali confusionari potrebbero rendere i nativi poco inclini al dialogo sarà quindi meglio rilassarsi sino a sera col partner.

Scorpione: il Sole renderà i nati del segno iracondi per futili motivi. La loro rabbia potrebbe sfogarsi anche al lavoro perciò sarà bene dedicarsi ad un hobby.

Acquario Top

Sagittario: ottima giornata per dedicarsi alle incombenze lavorative. Potranno lavorare meticolosamente e la loro dedizione sarà ben vista dal capo.

Capricorno: confusi ma determinati. Gli astri di questo giovedì vedranno i nativi confusi dalla recente dissonanza mercuriale ma col piglio deciso a portare avanti i loro progetti grazie alla Luna nel loro elemento.

Acquario: il segno migliore del giorno. Il Sole acquariano regalerà ai nativi un giovedì da ricordare. L'amore sarà in primo piano già dalla tarda mattinata con un epilogo romantico e sensuale durante le ore serali. Probabili acquisti tecnologici di ultima generazione.

Pesci: Sole e Luna si scontreranno sfavorendo il quieto vivere dei nati sotto il segno dei Pesci. Sarà bene dedicarsi ai progetti in essere in quanto le nuove idee saranno sfavorite. Amore questo sconosciuto.