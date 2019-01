Advertisement

Nel mese di marzo 2019 troviamo Saturno e Plutone in Capricorno. Giove in Sagittario e Mercurio assieme a Nettuno in Pesci. Venerà attraverserà i segni del Capricorno, dell'Acquario e dei Pesci. Urano dapprima retrogrado in Ariete tornerà al moto diretto in Toro giorno 6. Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare in Cancro tra la dodicesima e l'undicesima casa.

Sul podio

1° posto Toro: tanti gli influssi planetari favorevoli su cui spicca il ritorno di Urano sui gradi del segno.

Il pianeta dei cambiamenti in questo segno fisso rappresenterà per i nativi una realizzazione lavorativa in un settore inesplorato o poco esplorato sinora. Bisognerà che si adeguino per ottenere strabilianti soddisfazioni. [VIDEO]

2° posto Capricorno: marzo sarà disposto ad accontentare le voglie, ma anche i capricci, che i nativi vorranno realizzare.

Il settore favorito sarà quello lavorativo con una parentesi romantica dal 27.

3° posto Acquario: Venere dal 2 al 26 renderà i nati del segno in balia di romanticherie e progetti di viaggi in mete amorose. Sarà bene dedicarsi maggiormente all'amato bene in quanto il lavoro potrà destare qualche preoccupazione, maggiormente dal 6 al 15.

I mezzani

4° posto Sagittario: incontri fortunati. Durante questi 31 giorni gli influssi planetari vorranno regalare ai nativi nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro prossimo.

5° posto Leone: marzo di progetti mutevoli e soddisfacenti. Mettendo in conto una Venere sfavorevole che potrebbe portare attriti col partner, sarà bene concentrarsi sui progetti in essere che potrebbero rivelarsi diversi da come si aspettavano ma, forse, ancor più soddisfacenti.

6° posto Scorpione: eccellenti opportunità in ambito amoroso dal 2 al 27. [VIDEO] Sarà bene raddoppiare le energie da spendere nel campo lavorativo dal 6 a fine mese in quanto ci potrebbero essere parecchie incombenze da portare a termine.

7° posto Vergine: molti pianeti nel loro elemento gioveranno ai nativi principalmente dal 6 al 26. Sarà bene concentrarsi sulle idee nuove evitando di rimarcare vecchi progetti che oramai hanno fatto il loro corso.

8°posto Ariete: Urano uscendo dai gradi dei nativi si posizionerà in maniera sfavorevole per i nativi ostinati. Sarà bene essere flessibili al lavoro e dediti al compromesso in amore per ricevere buone soddisfazioni da marzo.

9° posto Bilancia: confusione totale nelle questioni amorose mitigata dalle soddisfazioni lavorative. Sarà bene mantenere i legami amorosi stabili senza gelosie di sorta. Sarà, invece, consigliabile dedicarsi con costanza ai progetti lavorativi.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: fiacchezza ed attriti di coppia.

L'ambito amoroso potrebbe essere bersagliato sino al 27 per poi tornare a livelli di stabilità più consoni. Ripresa energetica giorno 31 con l'entrata di Marte nel loro segno.

11° posto Cancro: influssi planetari che renderanno pieno di ostacoli lavorativi questo mese per i nati del segno. Sarà bene orientarsi verso le questioni amorose da giorno 12 fino a fine mese perché potrebbero regalare facilmente qualche gratificazione morale.

12° posto Pesci: malinconia e rassegnazione. Lieve ripresa dal 27 con Venere nel segno che, però, potrebbe amplificare le malinconie dei nativi col morale a terra.