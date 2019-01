Annuncio

Annuncio

L’Oroscopo del weekend del 12 e 13 gennaio 2019 prevede tante novità per i segni zodiacali ma anche conferme in merito a scelte amorose e lavorative. Sarà un fine settimana impegnativo per Ariete e Pesci, mentre Vergine e Bilancia dovranno limitare le liti in amore o con persone vicine alla sfera familiare. Scopriamo cosa riservano le stelle ai dodici segni per questo freddo fine settimana di gennaio.

Questioni da risolvere per Ariete

Impegni importanti per l'Ariete che finalmente avrà modo di risolvere alcune questioni spinose inerenti una persona cara, amico o partner.

Al di là degli impegni amorosi sarà un weekend buono per riflettere e dedicarsi a qualche passione lasciata da parte.

Le previsioni astrologiche [VIDEO]per il Toro parlano di weekend di relax.

Advertisement

La settimana è stata piuttosto piena e il fisico ne risente. E’ dunque arrivato il momento di chiudere cellulare e social e lasciarsi solo coccolare dal divano.

Weekend di shopping, feste o incontri con amici o parenti per i Gemelli. Finalmente vi sentirete molto meglio rispetto alla settimana scorsa e direte sì ad ogni richiesta delle persone vicine.

Cancro stanco e con voglia di riposare. Il weekend in arrivo dovrebbe essere dedicato al riposo e alla ripresa delle energie perse. Qualcosa vi turba in amore e andrebbe risolto.

Leone con voglia di fare ma alcuni impegni che si rimandano da tempo dovrebbero essere ripresi e portati a termine. Sarà un fine settimana piuttosto libero in tal senso.

Fine settimana nervoso in amore per la Vergine. Le liti con il partner o con una persona che vi sta a cuore vi daranno filo da torcere.

Advertisement

Le acque si calmeranno soltanto da sabato sera.

Nuovi incontri per Sagittario

Anche per la Bilancia le stelle del fine settimana anticipano ore dure in amore. Non sarà una vera e propria crisi ma bisognerà fare attenzione a non esagerare.

Scorpione off limits per il weekend. Le previsioni degli astri parlano di frenesia abbinata a momenti di malumore tipici di questo segno molto lunatico. Ci sarà l’occasione per risolvere questioni importanti.

Le previsioni per il Sagittario [VIDEO] parlano di giornate adatte per riprendere in mano la rubrica e chiamare vecchi contatti. Le stelle favoriscono gli incontri e le amicizie.

Capricorno energico ma nello stesso tempo desideroso di riposare e pensare alle cose amate. Che sia un partner esigente o un hobby che richiede tempo le stelle sono con voi.

Per il segno dell’Acquario sarà un fine settimana con tanti pensieri per la testa. In amore non state vivendo giornate serene e questo momento va affrontato. A darvi conforto gli amici di sempre.

Impegni da affrontare per i Pesci ma perlopiù piacevoli. Sarà un weekend ricco di nuove prospettive e di progetti futuri da ideare con le persone che più amate.