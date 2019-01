Annuncio

L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare spazio all'Astrologia settimanale. A tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come sempre, le analisi astrologiche presentate nell'articolo di oggi riguardano in esclusiva i segni dello Zodiaco relativi ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire la classifica con i voti e le stelline giornaliere? [VIDEO] Bene, prima però è d'obbligo una breve anticipazione in relazione ai primi e agli ultimi segni in scaletta: andiamo per ordine iniziando dai più quotati.

In bella mostra nel periodo il simbolo dell'Acquario (voto 8), seguito da quelli della Bilancia (voto 7) e del Sagittario (voto 7), entrambi valutati discretamente nel frangente esaminato.

Intanto, le previsioni zodiacali da lunedì 14 a domenica 20 gennaio vedono quasi tutto in salita le giornate in analisi per gli amici del Capricorno (voto 5). Curiosi di appurare qualche indizio in più? Allora, andiamo pure a mettere nero su bianco il pensiero delle stelle e, subito dopo, spulciare a fondo le pagelle segno per segno relative ai prossimi sette giorni.

Voti, previsioni e stelline della settimana

Bilancia: voto 7. L'Astrologia applicata al segno della Bilancia annuncia un periodo mediocre, seppur con tre giornate altamente performanti. Il frangente avrà come punto di forza martedì 15 gennaio sottoscritta nella splendida "top del giorno". A seguire due meravigliose giornate a cinque stelle messe in conto a lunedì e al sabato d'inizio weekend. In questo periodo saranno favoriti certamente i legami affettivi e, in generale, le amicizie e la famiglia.

Ecco il resoconto giorno per giorno relativo alle stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 15 gennaio;

martedì 15 gennaio; ★★★★★ lunedì 14, sabato 19;

★★★★ mercoledì 16, venerdì 18;

★★★ domenica 20 gennaio;

★★ giovedì 17 gennaio 2019.

Scorpione: voto 6. Le giornate sotto osservazione in questo frangente non avranno il piacere di annoverare tra le fila quella relativa alla "top". In pratica, gli astri annunciano un lunedì e un sabato decisamente poco gradevoli in quanto a positività con la giornata di sabato, purtroppo, valutata con i colori sfocati del periodo "sottotono". A portare probabilmente ulteriore affanno proprio il primo dei sette giorni a venire: il 14 del mese si profila decisamente complicato per voi Scorpione in quanto valutato con il "ko". Vediamo cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai giorni restanti:

★★★★★ giovedì 17, venerdì 18;

★★★★ martedì 15, mercoledì 16, domenica 20;

★★★ sabato 19 gennaio;

★★ lunedì 14 gennaio 2019.

Sagittario: voto 7. In arrivo una settimana sicuramente positiva [VIDEO], anche se non all'altezza delle migliori, sia chiaro.

In effetti, gli astri preannunciano ai nati in Sagittario sette giorni discreti se presi complessivamente nella media. Il cambiamento di posizione di alcuni pianeti (li andremo a valutare nei dettagli al momento opportuno) porteranno sicuramente un po' di scompiglio nelle faccende quotidiane ma vi rifarete senz'altro nei giorni seguenti. Vediamo la scaletta giorno per giorno in modo da potervi regolare in anticipo per eventuali azioni o progetti da mettere in gioco:

Top del giorno venerdì 18 gennaio 2019;

venerdì 18 gennaio 2019; ★★★★★ giovedì 17, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, sabato 19;

★★★ martedì 15 gennaio;

★★ mercoledì 16 gennaio 2019.

Capricorno: voto 5. Prenderanno o no la giusta direzione i prossimi sette giorni in calendario? Scopriamolo insieme andando a mettere la spunta della positività al fianco dei giorni valutati buoni. Soprattutto, cercate di non dimenticare quelle più a rischio: mercoledì 16, sabato 19 e domenica 20 gennaio. Per il resto, le previsioni della settimana invitano alla serenità, seppur con occhi e orecchie ben dritti e aperte: per non avere problemi seguite pure i consigli rilasciati giorno per giorno dal nostro oroscopo quotidiano, ok? Ecco intanto a seguire come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Vai con le stelline giorno per giorno:

★★★★★ martedì 15 gennaio;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17, venerdì 18;

★★★ mercoledì 16, sabato 19;

★★ domenica 20 gennaio 2019.

Acquario: voto 8. Settimana altamente positiva nella quale a dominare sarà l'arrivo di uno splendido Sole nel segno. Valutato molto bene il periodo, in arrivo per tanti di voi dell'Acquario quattro giornate su sette davvero super-positive. Peccato per il fine settimana lavorativo, purtroppo messo in preventivo negativamente con due giornate non buone: giovedì 17 porterà in dote un periodo "sottotono" mentre, ancor peggio, quella del 18 gennaio avrà i contorni negativi relativi al "venerdì nero". Pazienza! Intanto, scopriamo la classificazione della settimana completa con in grado di positività offerto dalle stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 20 gennaio 2019;

domenica 20 gennaio 2019; ★★★★★ lunedì 14, mercoledì 16, sabato 19;

★★★★ martedì 15 gennaio;

★★★ giovedì 17 gennaio;

★★ venerdì 18 gennaio 2019.

Pesci: voto 6. Questa settimana è stata valutata nella norma, dunque abbastanza positiva per tanti di voi nativi sotto al simbolo astrale dei Pesci. Tolte le sole giornate relative a lunedì 14, messa in conto come "sottotono" e quella di martedì 15 valutata con il "ko", il resto del periodo non dovrebbe dare ulteriori problemi. In arrivo momenti molto positivi, dunque da sfruttare, il giorno 16 e altrettanto quello del 20 gennaio. Ovviamente il solito consiglio: giocate duro solo sul sicuro (bene, è venuta fuori pure la rima!). Ecco il responso:

★★★★★ mercoledì 16, domenica 20 gennaio;

★★★★ giovedì 17, venerdì 18, sabato 19;

★★★ lunedì 14 gennaio;

★★ martedì 15 gennaio 2019.

Classifica settimanale 14-20 gennaio

Pronta da spulciare ben bene, ecco in tutto il suo splendore la nuova classifica della settimana, quest'oggi imperniata sui sette giorni che vanno da lunedì 14 fino a domenica 20 gennaio. Sotto valutazione in esclusiva i soli simboli astrali relativi alla seconda metà dello zodiaco. In ottima forma nel periodo sotto analisi, come anticipato giustamente in apertura articolo, l'Acquario, seguito a breve distanza da Bilancia e Sagittario. Ansiosi di scoprire il resto della classifica settimanale? Bene, eccola a seguire:

1° Acquario, voto 8;

2° Bilancia, Sagittario, voto 7;

3° Scorpione, Pesci, voto 6;

4° Capricorno, voto 5.

Il report inerente l'oroscopo settimanale dal 14 al 20, in questo casi incentrato sulla terza settimana di gennaio è concluso. Vi esortiamo a non mancare al nuovo incontro, prossimamente con le previsioni, la nuova classifica e le stelline riguardanti il periodo compreso tra il 21 e il 27 dell'attuale mese.