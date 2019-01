Annuncio

In questa domenica 3 febbraio 2019 troviamo il Sole, Mercurio e per metà giornata la Luna nel segno dell'Acquario. Nella prima parte della domenica la Luna transiterà nel Capricorno assieme agli stabili Plutone e Saturno. Nettuno in Pesci e Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa. Urano e Marte in Ariete.

Ariete disorganizzato

Ariete: la molta voglia di fare dei nativi si scontrerà con la scarsa capacità organizzativa che non gli permetterà di portare a compimento la totalità delle incombenze lavorative.

Toro: determinati a proseguire negli obiettivi [VIDEO]. La Luna nella prima parte della giornata donerà ai nati nel segno Toro una tenacia inviadiabile che riverseranno nelle questioni lavorative ricevendo anche qualche gratifica.

Gemelli: affrontare le situazione. Gli astri spingono i nati del segno ad un momento di attesa analizzando gli eventi così come sono, estraniandosi dall'essere i protagonisti.

Cancro: bellicosi coi colleghi. Poca lapazienza chei nativi oggi avranno durante le conversazioni con capi e colleghi. Quando da un lato ci sarà timore reverenziale dall'altro le briglie saranno più sciolte. Sarà bene evitare litigi inopportuni.

Vergine caotico

Leone: grinta e volontà [VIDEO]. Tanti gli influssi che avrranno i nativi determinati al lavoro ed in amore in quest domenica di febbraio. Un pò di nervosismo potrebbe comunque riscontrarsi.

Vergine: Voleranno di palo in frasca. Saranno talmente tante le urgenze familiari e lavorative che i nati Vergine potrebbero rinviarne alcune al lunedì. Esausti a sera.

Bilancia: meglio la seconda parte di questa domenica. Nel mattino sarà probabile qualche lieve divergenza lavorativa ma dal pomeriggio la 'leggerezza' tornerà a regnare al lavoro ed in famiglia.

Scorpione: iracondi e suscettibili. Non gli si potrà muovere una critica ai nativi che potrebbero essere facilmente adirabili.

Acquario Top

Sagittario: domenica da dedicare all'amore che garantirà più gratificazioni delle questioni lavorative. Organizzare un viaggio per le vacanze estive potrebbe essere la giusta idea per i nativi.

Capricorno: con la Luna nel segno sino al primo pomeriggio i nati Capricorno saranno focalizzati sul lavoro ma quando passerà in Acquario le loro energie verranno deviate in amore.

Acquario: il segno migliore del giorno. Influssi da capogiro come ce ne saranno pochi altri nel 2019. Carpe diem.

Pesci: storditi ed imbronciati. Gli astri mineranno alla serenità dei nativi durante tutta la domenica. Amore questo sconosciuto.