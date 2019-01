Annuncio

I nati sotto il segno del Leone avranno una stuola di pianeti favorevoli in questo 2019 (con la sola stonatura registrata da Marte da metà marzo a giugno) che li mette in posizione di risalto fra i segni favoriti del nuovo anno.

I nativi di questo segno zodiacale, ormai dalla metà dell'anno 2012 sino alla fine del 2018, hanno subito impedimenti e conseguenti frustrazioni. Tali negatività (che ovviamente i nativi aborrano) li hanno accompagnati in ogni settore: dalla maggiormente bersagliata sfera amorosa, sino alle questioni lavorative, passando per quelle amicali.

Bisogna però accantonare il pensiero di ciò che è stato provando a rinnovarsi con nuovi hobby e percorsi di vita. Vediamo dunque le previsioni per i Leone in questo nuovo anno 2019.

Amore

Le coppie innamorate che hanno superato indenni l'autunno del 2018, troveranno serenità e fertilità amorosa nel corso del 2019. Alcuni sentimenti che sembravano scomparsi riemergeranno più floridi che mai: essi saranno talmente rinvigoriti che alcune fra le coppie più affiatate decideranno di mettere in cantiere un nuovo erede. Il munifico Giove proverà con la sua grandiosità espansionistica ad allargare gli orizzonti familiari dei nativi con parecchie probabilità di successo.

I single avranno molte occasioni di flirt nel periodo estivo [VIDEO]. Passare inosservati sarà impossibile e il loro carisma risplenderà in ogni occasione d'incontro. Sarà da registrare qualche invidia nei loro confronti, ma anche molti spasimanti al seguito.

Lavoro

Il lavoro da dipendente subirà un'evoluzione positiva [VIDEO] in quanto i nativi potrebbero ricevere una promozione inaspettata che comporterà maggiori responsabilità ma anche un contratto economico migliorato.

Se questo non dovesse accadere sarà bene farne richiesta esplicita 'aiutando' il destino.

Il lavoro autonomo giocherà a favore dei nati del segno donando loro una spiccata creatività, che porterà più clienti e denaro dall'estate in poi, con una probabile concretizzazione economica in rialzo da dicembre.

Benessere

Una dieta bilanciata sarà un ottimo metodo per ritrovare la forma fisica nel 2019. Giove proverà ad allargare anche il girovita, ma per godere del benessere fisico sarà bene che i Leone non esagerino con le calorie. Nel nuovo anno saranno favoriti gli sport estremi come Flyboard e Parkour. A settembre sarebbe consigliato un viaggio in una meta esotica per ricaricare le batterie in vista di un fine 2019 ricco di responsabilità ma anche di soddisfazioni.

Segni affini del 2019: Leone, Bilancia e Sagittario

Segni non affini del 2019: Scorpione, Acquario e Toro.