Annuncio

Annuncio

Il 2019 non si presenta secondo l'Oroscopo come un anno facile per il Cancro e già dai primissimi mesi si intravedono con chiarezza quelli che potranno essere i problemi che rischiano di rendere complesso il vostro cammino. Il Cancro [VIDEO] ha per natura un carattere orgoglioso e questo lo rende vulnerabile nei rapporti con gli altri, creando occasioni di scontro anche in ambito lavorativo: il mese di febbraio non farà eccezione.

L'amore per il Cancro a febbraio

Venere a febbraio sarà nel segno opposto, cioè Capricorno.

Questa particolare situazione andrà a complicare la vita sentimentale delle persone nate sotto il Cancro, perché ci sono le stesse percentuali di nascita di un grande amore oppure di cessazione di love story anche lunghe.

Advertisement

I cancerini per loro natura non hanno un carattere facile, perché sono abbastanza permalosi, ma anche pronti a prendere di petto le situazioni senza stare troppo a ragionarci su. Litigare con un Cancro è la cosa più frequente del mondo. Con la stessa facilità siete capaci di tornare sui vostri passi per chiedere scusa e cercare di ricucire i rapporti. Questo avviene anche per quanto riguarda l'amicizia. In questa peculiarità ci sono ovviamente dei pro e contro, ma a febbraio più di qualche legame matrimoniale è destinato a finire.

Il lavoro e gli affari a febbraio per il Cancro: grande confusione

Secondo il vostro oroscopo [VIDEO], poiché nei primi quindici giorni di febbraio potreste sentirvi parecchio affaticati, anche il vostro rendimento lavorativo ne potrebbe risentire, perché quando non vi sentite brillanti e in buona salute avete la tendenza a rimandare il da farsi o a risolvere i problemi in modo sbrigativo, salvo poi pentirvi di determinate scelte.

Advertisement

Generalmente valutate molto le situazioni in base ai risultati oggettivamente conseguiti, ma quando decidete d'impeto spesso commettete degli errori. A febbraio potreste commettere questo errore di essere appunto troppo frettolosi e la vostra attività professionale in questo caso ne sarà penalizzata.

La salute del Cancro a febbraio: malanni in vista

Febbraio 2019 sarà un mese particolarmente rigido dal punto di vista climatico, per l'arrivo sull'Italia di un fenomeno chiamato "Vortice polare" proveniente dal nord Europa. Questo aumenterà il rischio di malattie per i cancerini, che tollerano poco l'eccesso di freddo come l'eccesso di caldo. Nell'occasione di queste malattie di stagione potreste approfittare per monitorare in modo più generale la vostra situazione di salute, soprattutto se avete superato i 50 anni.