Annuncio

Annuncio

Le persone nel segno del Toro potrebbero vedere rosso, ma soltanto nei primi due mesi del 2019. A gennaio e febbraio sia l'amore che il lavoro potranno vederli succubi di situazioni stagnanti al lavoro ed immischiati in relazioni insoddisfacenti nell'ambito amoroso. Sarà necessaria molta pazienza per mettere a posto le questioni più urgenti a partire dal mese di marzo. Il 2019 sarà un anno di situazioni imprevedibili con persone inaspettate grazie ad un Urano attivo nel loro segno dal terzo mese.

I rapporti amicali ed amorevoli del 2018 hanno molte probabilità di essere messi sotto torchio con epiloghi separatori. Non è necessario allarmarsi perché il 2019 regalerà ai nativi tante piacevolezze emozionali.

Advertisement

Amore

I single saranno spensierati godendo a piene mani dei favori di Cupido [VIDEO] senza pensarci troppo sopra. Qualcuno di loro, però, potrebbe perdere il distintivo e trovarsi accasato (come tanto piace ai nati del segno) in un batter d'occhio. Le coppie, se resisteranno ai sussulti emotivi dei primi due mesi, potranno beneficiare degli influssi favorevoli e fertili verso la nascita di un erede o un cambio di domicilio.

Lavoro

Nel 2018 molti nativi hanno abbandonato vecchi percorsi lavorativi per attriti mai risolti con capi e colleghi, probabilmente avvenuti durante l'estate. Il Toro è il segno del focolare domestico, del domicilio e quando non si trova totalmente a proprio agio con l'ambiente dove opera non perde tempo ad andarsene altrove. Il 2019 farà capire ai nativi se le scelte operate nel 2018, criticate dalle persone vicine, si riveleranno produttive ed azzeccate.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ci si orienterà per una scelta 'hobbystica' più che per un lavoro di routine in quanto preferiranno fare ciò che li aggrada anche con degli introiti minori rispetto al precedente lavoro. Per i Toro che volessero trovare un lavoro che concili le sfere economiche e passionali bisognerà attendere il mese di dicembre. L'entrata di Giove in Capricorno, vostro amico dell'elemento Terra, garantirà una grossa occasione lavorativa per i nati della prima decade. Per le altre due decadi bisognerà aspettare il 2020.

I segni affini del 2019: Cancro e Capricorno.

I segni anti-Toro del 2019: Scorpione, Ariete ed Acquario [VIDEO].

2019 di rivoluzioni amorose e lavorative dove, però, non si potrà godere di entrambi gli ambiti contemporaneamente dunque sarà doverosa una scelta, che avrà maggiore impatto se attuata a febbraio.