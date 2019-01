Annuncio

La settimana è iniziata in maniera movimentata, ma giovedì inizierà una fase di recupero e relax per alcuni segni zodiacali come Gemelli e Cancro. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per giovedì 24 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il vostro carattere si sta fortificando: i problemi della vita vi hanno insegnato ad affrontare ogni cosa con leggerezza. Sul lavoro potreste dover fare i conti con qualche contrattempo, ma nulla di irrimediabile.

Toro: sul lavoro non è un periodo ottimo per la crescita o per i cambiamenti. Sono favoriti i nuovi amori e gli incontri, ma attenzione a frequentare più persone contemporaneamente.

Gemelli: nell'ultimo periodo vi è mancata un pò di energia, ma adesso le cose sembrano essere migliorate. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove idee molto utili, mentre in amore potreste far colpo su una persona che mai vi sareste aspettati.

Cancro: è iniziata una giornata di recupero dopo un mese molto pesante e privo di vitalità. Siete molto impegnati dal punto di vista lavorativo e dovete continuare a dare il massimo [VIDEO] per ottenere dei tornaconti economici. Ci sono diverse faccende da sbrigare, motivo per cui potreste mettere da parte l'amore.

Leone: il 24 gennaio potrebbe essere una giornata di scontri per i nati sotto il vostro segno zodiacale. In amore c'è qualcosa che non vi convince e questo vi porterà ad essere irascibili sia sul lavoro che con i vostri familiari.

Vergine: vi sentite un pò stanchi ed il peso di alcune tensioni si sta facendo sentire.

Cercate di portare pazienza: presto le cose si risolveranno per il meglio. Dedicate il tempo libero ai vostri hobby preferiti e ai familiari.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la metà della settimana sarà un pò pesante: alcuni nati sotto il vostro segno hanno degli accordi in sospeso e stanno attendendo risposta. Dal punto di vista sentimentale potreste sentirvi sotto pressione: il vostro partner è alla ricerca di attenzioni.

Scorpione: avete deciso di cambiare modo di fare: adesso cercate di non prendervela più, ma di lasciarvi cadere le cose addosso. Avete capito che qualcuno sta cercando in tutti i modi di provocarvi, ma voi concentratevi sui vostri obbietti ed evitate il superfluo.

Sagittario: siete delle persone che dedicano anima e corpo agli altri, ma purtroppo quando siete voi ad avere bisogno, non vi sentite capiti. Cercate di riposare e di focalizzare la vostra vita sui vostri obbiettivi, allontanandovi da tutti coloro che vi ostacolano.

Capricorno: se avete dei programmi, questo è il periodo ideale [VIDEO] per mettere in piazza i vostri piani.

Siete molto volenterosi e avete molta voglia di fare. Le stelle e il vostro buon umore vi porteranno ad ottenere grandi successi. Non dimenticate di prestare attenzione al partner. Evitate di fare troppe confidenze a persone di cui non avete massima fiducia.

Acquario: la vostra tenacia vi accompagnerà nella giornata: avete una grande voglia di emergere rispetto agli altri. Cercate di fare il massimo per ottenere quello che volete, ma non immergetevi in situazioni troppo stressanti che potrebbero ledere la vostra salute fisica.

Pesci: purtroppo verrà a crearsi un pò di tensione a causa di alcuni fraintendimenti. Non è però necessario preoccuparsi: a breve ritornerà la serenità. Attenzione alle spese economiche: la situazione al lavoro potrebbe non essere stabile.